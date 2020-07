Antonella Clerici, cambio in vista per la location del nuovo programma

editato in: da

Dopo la chiusura ufficiale de La Prova del Cuoco, che ha visto negli ultimi anni al timone Elisa Isoardi, tocca ad Antonella Clerici tornare in Rai con il suo nuovo programma in onda da settembre, ma la location potrebbe subire una modifica.

Anche se non è ancora stato confermato, il titolo della trasmissione dovrebbe essere La Casa nel Bosco: il nuovo cooking show prenderà il posto de La Prova del Cuoco nel palinsesto della rete ammiraglia.

Il format, ideato dalla Clerici, prevede tante ricette preparate con prodotti bio e a km zero, registrato nella famosa “casa nel bosco”, in cui la Clerici vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

L’idea di base della trasmissione infatti è quella di avere come location la vera casa di Antonella, situata nel verde dell’Appennino tra il Piemonte e la Liguria: la tenuta, che si trova ad Arquata Scrivia, immersa nella natura.

In una recente intervista, la Clerici aveva svelato di essere molto emozionata per la sua nuova avventura televisiva: “Sono almeno due anni che penso a questo programma, da quando mi sono trasferita in Piemonte. Gli animali, la natura, i fornelli e qualche chiacchierata, è questo quello che so fare. La casa e la vita che vi scorre dentro, insomma”.

Però, potrebbe essere complicato girare le puntate della trasmissione in questa location, se si dovesse scatenare nuovamente la pandemia. La conduttrice, comunque, nell’eventualità si sarebbe già resa disponibile per spostare le riprese negli studi Rai di Milano.

Questa modifica potrebbe comportare anche un cambio del titolo del programma, visto che non potrebbe essere più girato nella splendida casa di Antonella Clerici, anche se ai piani alti starebbero già pensando a ricreare una scenografia sul modello della sua vera casa nel bosco.

Intanto, il programma parlerà di natura, di prodotti alimentari a km zero, ricette e piatti sfiziosi, senza dimenticare i collegamenti con chef e volti noti della cucina. Una vera gioia per i fan della Clerici, che non vedono l’ora di ritrovare la loro beniamina di nuovo in tv.