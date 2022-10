Anna Tatangelo come una sensuale Catwoman a “Stasera tutto è possibile”

Una tutina nera che la fasciava come una seconda pelle: Anna Tatangelo è stata una sensuale Catwoman nel corso dell’ultima puntata andata in onda di Stasera tutto è possibile, lo show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. La cantante ha condiviso un breve video in cui la si vede indossare il look scelto per il programma in prima serata ed era più bella che mai con una mise attillata indossata sul suo fisico atletico e scolpito.

Anna Tatangelo, bellissima e sensuale Catwoman

La tutina nera attillata fa subito correre la mente a Catwoman, il sensuale personaggio dei fumetti che – a periodi – è stata una degna avversaria di Batman. E Anna Tatangelo ha scelto questo outfit molto provocante per prendere parte, nelle vesti di ospite, all’ultima puntata andata in onda di Stasera tutto è possibile, lo show in prime time su Rai 2 condotto da Stefano De Martino.

La cantante ha mostrato ai fan il look scelto per la serata in una storia pubblicata sul proprio account Instagram in cui la si vede in camerino, seduta sulla poltrona. Scollatura profonda sul seno, lacci avvolti intorno al collo, e il tessuto che aderisce al corpo di Anna Tatangelo proprio come se fosse una seconda pelle. Sensuale anche il retro, infatti la jumpsuit lasciava la schiena scoperta con uno scollo quadrato.

Ai piedi ha sfoggiato dei sandali aperti e con il tacco. Mentre i capelli erano lasciati sciolti e lisci e il trucco metteva in risalto lo sguardo e gli occhi da gatta. Bellissima e seducente più che mai.

E Anna Tatangelo in fatto di look non sbaglia mai un colpo, complice anche il suo fisico perfetto. Sono tante le sue scelte di stile memorabili, fra le ultime un top lingerie che solo lei è riuscita a indossare così: lo ha fatto in uno degli ultimi concerti dove ha sfoggiato il capo in stoffa lucida, color cipria e dall’effetto nude. Oppure l’abito sirena total black che ha indossato sul finire dell’estate.

Anna Tatangelo, il dolore per il lutto

E se l’apparenza è quella di sempre, come dimostrano anche le foto condivise da New York dove si trovava per lavoro, per Anna Tatangelo quello attuale è un momento di grande dolore. Da pochissimo, infatti ha perso la sua amata mamma e sono proprio dedicate a lei le parole che ha scritto a corredo di alcune immagini che la ritraggono nella Grande Mela.

“New York, New York… Una città che in questi giorni abbraccia molte mie emozioni e mi distrae. I viaggi non vengono mai per caso… – si legge nella didascalia -. Sono felice di essere qui e grata di poter cantare in una città così straordinariamente bella. Stare lontana mi aiuta, anche se al calar della sera ho ancora l’abitudine di prendere il telefono e chiamarti per raccontarti la mia giornata. So che comunque ci sei accanto a me o comunque mi piace pensare che sia così. Manchi mamma”. Parole che se da una parte esprimono il grande dolore, dall’altra restituiscono la misura dell’amore che legava la cantante alla propria mamma.