Anna Tatangelo sirena in total black: l’abito perfetto per le notti di (fine) estate

Fonte: Instagram Anna Tatangelo, splendida in costume: le foto su Instagram

Anna Tatangelo si sta godendo a più non posso gli ultimi scampoli di questa caldissima estate che ha in gran parte trascorso insieme al figlio Andrea, nato dalla relazione con il cantante Gigi D’Alessio, e il compagno Livio Cori. La sua estate, tra vacanze e concerti in giro per l’Italia, è trascorsa serenamente soprattutto dopo il superamento della crisi con Cori. Il rapper partenopeo e cantante di Sora sono legati dal 2020, anno che ha sancito anche la fine del rapporto con Gigi D’Alessio oggi di nuovo felice accanto alla compagna Denise Esposito che l’ha reso papà per la quinta volta.

Tra la Tatangelo e Cori, tra fine primavera e inizio estate, sembrava essere scoppiata una maretta che pareva avesse spezzato l’idillio d’amore. Sentimento che invece ha resistito alle intemperie. Oggi la coppia è felice e molto attenta alla propria privacy.

A dimostrare la serenità (ritrovata) della cantante sono stati gli scatti pubblicati su Instagram dalla stessa Tatangelo dove ha sfoggiato giorno dopo giorno bikini mozzafiato e grandi sorrisi mostrandosi ai suoi follower felice, anche accanto al figlio, e in perfetta forma (come suo solito)!

Il midi dress di Anna Tatangelo tutto da copiare

Amatissima dal suo pubblico che la segue da quando era solo una bambina, e per cui è anche un’icona di stile, lo scorso 20 agosto Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram una gallery di scatti in cui indossava un fasciante long dress nero tutto da copiare e perfetto per le feste in spiaggia di fine estate.

In grado di renderla ammaliante come una sirena (in total black), l’abito della Tatangelo presenta una generosa scollatura a V e una lunga gonna a portafoglio che lascia intravedere le gambe.

Come tocco di stile, Anna ha deciso di spezzare il vestito con un cinturino oro, nuance che aiuta anche a esaltare l’abbronzatura, e come scarpe ha optato per un paio di sandali neri (tacco 12) molto basic. Un total look semplice ma d’impatto talmente riuscito che l’ex ragazza di periferia ha deciso di usare proprio uno degli scatti della recente gallery come nuova foto del suo profilo Instagram.

Anna Tatangelo, i progetti per l’autunno

La calda estate di Anna Tatangelo potrebbe sfociare in un autunno altrettanto infuocato. Secondo alcuni rumor, infatti, la Tatangelo sarebbe in lizza per condurre la nuova edizione de La Talpa, reality show andato per la prima volta in onda su Rai 2 nel 2004 e poi approdato dall’anno dopo su Italia 1 per due edizioni.

La nuova edizione de La Talpa, a 15 anni dall’ultima, sarà prodotta dalla casa di produzione di Maria De Filippi, Fascino PGT. Non vi sono ancora certezza che sarà proprio Anna Tatangelo a condurre il reality ma voci insistenti non fanno che ribadirlo.

Se così fosse, la carriera da conduttrice della cantante verrebbe coronata dopo la recente esperienza di Scene da un matrimonio. D’altronde la Tatangelo è dal lontano 2002, quando co-condusse Sanremo Top, che strizza l’occhio anche a una carriera in tv che già l’ha vista vestire i panni di co-presentatrice in programmi come About Love e I migliori anni.