Amici, Fabio Rovazzi sostituisce Ricky Martin per una sera

Inizio scoppiettante per la quinta puntata del serale di Amici, che vede Fabio Rovazzi nelle vesti di direttore artistico della squadra bianca.

Già da qualche tempo, Ricky Martin aveva annunciato la sua assenza per la serata del 27 aprile, perchè impegnato in un evento benefico della sua fondazione RM Foundation a Portorico. A sostituirlo un coach d’eccezione, che lo stesso cantante portoricano ha presentato con un video registrato per il pubblico del talent: “Ciao! Ho trovato qualcuno che mi possa sostituire. Non è stato facile trovare questo artista. Non dimenticherete la sua voce soave, ha prestanza fisica, è alto e bello. Vi do un ultimo indizio: ha fatto mezzo miliardo di visualizzazioni con quattro canzoni“.

A rincarare la dose ci si mette anche Maria De Filippi, che lo ha presentato dichiarando che il nuovo direttore artistico “ha un movimento di bacino che Ricky se lo sogna“. Insomma, una presentazione degna di Fabio Rovazzi, che si presenta in studio sulle note della canzone “Mi fa volare”, con indosso una poco sobria giacca di colore rosso scarlatto. “Avevo molta paura di sostituirlo. Ma Ricky Martin tornerà la prossima settimana”, chiosa subito il cantante italiano, che sin da subito riesce a destreggiarsi tra le critiche di Loredana Bertè e le abilità dei ragazzi della sua squadra.

Finalmente, dopo tanta attesa, il rapper arriva sul palco di Amici. Prima ancora dell’inizio del serale, alcune indiscrezioni volevano Fabio Rovazzi come coach di una delle due squadre del talent, nonostante poi la scelta sia ricaduta su Ricky Martin e Vittorio Grigolo. A pochi giorni dall’annuncio dell’assenza del cantante portoricano, i fan del programma si sono subito scatenati per richiedere un ritorno di Emma Marrone, addirittura intasando le bacheche dei social del talent. Nulla da fare però, perchè il coach per una sera è Fabio Rovazzi, il rapper che ha fatto ballare l’italia con la sua “Andiamo a comandare”.

Per quanto ironico e sorridente, il nuovo coach della squadra bianca dà prova delle sue ottime doti di direttore artistico, riuscendo a salvare i suoi migliori allievi e lasciando Mameli in sfida. Ma cosa penserà davvero Ricky di questa decisione del suo sostituto?