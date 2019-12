Emma Marrone torna ad Amici: il suo messaggio ai ragazzi

editato in: da

È un grande ritorno, quello che ha visto Emma Marrone questo pomeriggio sul palco di Amici 19. La trasmissione, che l’ha lanciata nell’olimpo della musica italiana quasi 10 anni fa, ha accolto con grande calore la star, amatissima dai più giovani – e non solo. E in pochi istanti è stato come fare un tuffo indietro nel tempo.

La puntata di oggi di Amici 19 è stata davvero strepitosa, e non solo per le numerose sfide mozzafiato che hanno coinvolto i giovani protagonisti della scuola più amata d’Italia. Le emozioni l’hanno fatta da padrone, a partire dall’uscita del duo canoro Inico, che ha lasciato in lacrime Jacopo Ottonello. E nel corso dell’appuntamento i ragazzi hanno avuto modo di vivere molti altri momenti di commozione, ma anche di frustrazione per i severi giudizi degli insegnanti. Basti pensare al duro commento di Rudy Zerbi che ha davvero turbato Gaia Gozzi: la giovane non ha fatto altro che pensare alle parole del professore, tanto che a fine puntata non ha potuto fare a meno di chiedere spiegazioni al diretto interessato.

Ma uno dei momenti più attesi è stato senza dubbio quello che ha riguardato Emma Marrone. Ospite d’eccezione di Amici 19, la cantante salentina è tornata ad esibirsi davanti a Maria De Filippi, portando uno dei suoi ultimi, grandi successi e presentando il suo nuovo album Fortuna. È stata per lei un’emozione indescrivibile, tanto era evidente questo sentimento nei suoi occhi. Dopo un periodo difficile, per Emma sta tornando il sereno. E non si può certo dire che non si sia goduta la puntata, osservando attentamente le performance dei giovani allievi e tornando con la memoria ai tempi in cui lei stessa era al loro posto.

Non ha esitato, inoltre, nel dare qualche consiglio. Come le dolci parole che ha offerto a Stefano Farinetti dopo la sfida persa contro Devil Angelo:

Non voglio sembrare presuntuosa, non lo sono. È importante non avere paura quando canti. Mi è arrivato questo, come se tu avessi paura di aprirti, sembri più impegnato a difenderti che darti agli altri. Non difenderti mai quando canti. Arriverebbe molta più energia. Tutti sbagliamo le note, ma non è quello che fa la differenza.

Suggerimento prezioso, di cui tutti i ragazzi hanno fatto tesoro. D’altronde, chi meglio di Emma può capire cosa si provi tra i banchi di quella scuola?

Finita poi la sua esibizione, Emma ha detto a Maria:

La puntata è già finita? Perché non vorrei proprio andare via. Me la sto godendo un sacco!

Che sia una dichiarazione d’intenti? Una voglia di diventare coach? Proprio nella puntata di oggi, la cantante ha in effetti mostrato di essere perfettamente in grado di dare un suo giudizio sulle esibizioni dei ragazzi. Al termine della sfida tra Gaia e Nyv, ha saputo controbattere alla perfezione al duro giudizio di Rudy Zerbi. L’insegnante ha infatti detto:

Io ho visto Nyv ferma con la chitarra, come fa sempre, mentre Gaia ha fatto una performance con i suoi ballerini.

La replica di Emma non si è fatta attendere: