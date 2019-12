Amici, scintille tra De Filippi e Celentano per una ballerina

editato in: da

Il pomeridiano di Amici 19 è stato ricco di tensioni e di frecciatine velenose che hanno reso l’atmosfera piuttosto pesante. In particolare, la lite tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano ha scaldato gli animi in studio. Sono bastate poche parole di Natalia Titova per accendere la miccia, e la conduttrice si è trovata costretta ad intervenire per riportare la calma.

Dopo la scorsa puntata, durante la quale Valentin Alexandru Dumitru aveva annunciato la sua intenzione di abbandonare la scuola, la Titova è entrata oggi in studio per spiegare agli insegnanti la proposta del giovane ballerino. Il ragazzo, specializzato in latino-americano, ha chiesto che tra i giudici pronti ad esprimersi sulle sue future esibizioni ci sia un esperto della sua disciplina, così da poter avere una valutazione adeguata e oggettiva. Natalia, dal suo canto, ha manifestato la sua scelta di non far parte della giuria e di rimanere in sala a seguire i ragazzi. Se i compagni di Valentin hanno acconsentito alla sua richiesta senza il minimo problema, è stata proprio Alessandra Celentano a manifestare qualche dubbio.

Non tanto sulla proposta di avere un giudice specializzato, bensì sul concetto di oggettività: l’insegnante si è scagliata contro le parole della Titova, insistendo sull’utilizzo di questo termine. “Non sono d’accordo sull’oggettività, scusate” – ha dichiarato la Celentano, subito ripresa da Maria. “Ce ne faremo una ragione” – ha infatti risposto la conduttrice. Ma ciò non è stato sufficiente a placare l’animo dell’insegnante: “Se permetti, siccome il mio lavoro lo so fare e lo so fare anche bene, ci tengo a precisare”.

“Vedi, c’è un problema: che tu sappia fare il tuo lavoro molto bene lo devono dire quelli che stanno a casa, non tu” – ha ribattuto Maria De Filippi, agitando ancora le acque. Ma dopo qualche botta e risposta con la Celentano, ha chiuso il discorso ed è tornata a dare la parola a Valentin. Per il resto della puntata, però, la tensione tra le due donne è rimasta a livelli allarmanti. Tanto che è bastata un’altra piccola scintilla per far volare nuove frecciatine.

Al termine dell’esibizione di Valentin Alexandru, l’insegnante di Amici 19 ha spiegato di non aver gradito che il ragazzo la guardasse negli occhi: “Nella danza non si fa” – lo ha ripreso la Celentano. Ma Maria non gliel’ha fatta passare in silenzio: “Alzati e te ne vai, così non ti guarda” – ha ribattuto la conduttrice – “nel latino-americano si fa così”. Per fortuna, è stato proprio il giovane ballerino a spegnere la polemica sul nascere: “Io in quel momento mi sono sentito di ballare per lei” – ha spiegato Valentin. Ed è tornato a sedersi, guadagnandosi l’importante punto dato dalla Celentano.