Alessia Marcuzzi celebra la “giovinezza” a 50 anni: il bikini tra le onde su Instagram

Una sinuosa sirena tra le onde, così Alessia Marcuzzi ha incantato i suoi follower di Instagram. Con i suoi 50 anni da poco compiuti, la conduttrice ci ha donato un momento di relax e spensieratezza, ma non solo: le immagini che la ritraggono in bikini sono un vero e proprio inno alla “giovinezza”. Un concetto rappresentato alla perfezione dal suo fisico impeccabile ma che va oltre al mero aspetto fisico.

Alessia Marcuzzi sirena in bikini a 50 anni

Lo scorso 11 novembre Alessia Marcuzzi ha compiuto 50 anni e, a dirla tutta, non si direbbe affatto: la conduttrice è in splendida forma e sembra ancora una ragazzina. La stessa che abbiamo conosciuto quando, appena ventenne, ha cominciato a entrare nelle case degli italiani, conquistandosi a poco a poco un posto tra i volti più amati del piccolo schermo. L’avevamo lasciata intenta a festeggiare il compleanno in una serata al femminile con le sue amiche del cuore, cinta da un long dress cut-out marrone super chic e alla moda.

Oggi la ritroviamo spogliata da ogni orpello, mentre a parlare è il suo grande e luminoso sorriso. Dietro questa bellezza c’è senza dubbio lo zampino di Madre Natura, ma non solo. C’è anche la consapevolezza di una donna che dalle proprie esperienze ha tratto solo grandi insegnamenti e che adesso sta vivendo una sorta di “seconda giovinezza”, di cui si fa portavoce in ogni gesto o sorriso che condivide con i suoi (tantissimi) follower. Una sirena accarezzata dalle onde in una calda giornata, nonostante sia quasi dicembre, che ci fa venire una grande nostalgia dell’estate che ci siamo da poco lasciati alle spalle.

E non poteva che sfoggiare un delizioso bikini, il costume da bagno perfetto per mettere in risalto il suo fisico statuario e tonico. La splendida Alessia ha scelto un modello semplicissimo con i lacci e una stampa a pois sui toni del rosa, che dona moltissimo al suo incarnato. Salta e scherza andando incontro alle onde, con quella freschezza e quell’entusiasmo che conquistano e che la rendono da sempre la perfetta “ragazza della porta accanto”.

Alessia Marcuzzi, l’anno della svolta (in tutti i sensi)

Dicevamo che dietro la bellezza e il sorriso di una donna c’è molto di più del mero aspetto fisico. E Alessia Marcuzzi non potrebbe esserne che l’emblema: per la conduttrice questo 2022 è stato letteralmente l’anno della svolta, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. I cambiamenti, si sa, spesso spaventano ma dimentichiamo che rappresentano un’opportunità da cogliere, anche a 50 anni e oltre.

Proprio come ha fatto Alessia che dopo più di due decenni di lavoro sulle reti Mediaset alla fine ha confermato il passaggio in Rai, dove ad aspettarla c’è il suo nuovo programma Boomerissima, format che ha scritto in prima persona (ispirandosi al rapporto col figlio Tommaso). Rimettersi in gioco nonostante tutto, anche dopo la separazione dal marito Paolo Calabresi Marconi giunta alle orecchie del pubblico come un fulmine a ciel sereno. La Marcuzzi “Ha chiuso la pagina dell’amore senza fretta di aprirne di nuove, senza sapere cosa ci sarà dietro l’angolo” ha scritto Alfonso Signorini sul suo magazine. Ed è pronta ad affrontarlo sempre e comunque con il sorriso sulle labbra.

