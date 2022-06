Alberto Matano, la confessione prima delle nozze: “Sono entrato in crisi”

Alberto Matano si è finalmente sposato con il suo compagno storico, Riccardo Mannino. I due hanno pronunciato il loro Sì l’11 giugno, alla presenza degli affetti più cari, dei parenti, degli amici e dei colleghi, durante una grande festa che ha celebrato il loro amore. Eppure il conduttore de La vita in diretta, poche ore prima delle nozze, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della sua vita e della decisione di sposarsi.

Alberto Matano, la crisi prima delle nozze

L’amore con Riccardo dura da tanti anni, eppure Alberto Matano lo ha sempre tenuto lontano dai riflettori e dalle pagine di cronaca rosa, proteggendolo dai gossip e dagli obiettivi dei paparazzi. Eppure a un certo punto ha deciso di uscire allo scoperto, parlando dell’amore per Riccardo e dei loro progetti di vita.

I due infatti hanno voluto celebrare questa lunga storia con il matrimonio, un passo importante che però lo ha messo in crisi, come ha raccontato lo stesso conduttore in una intervista al Corriere della Sera, a poche ore dalle nozze. “Sono quindici anni che stiamo insieme – ha confessato Matano -. Durante una cena, un paio di mesi fa, Mara, la nostra amica del cuore che oggi celebrerà, ha detto che sarebbe stato bello che noi ci sposassimo. Riccardo ha subito detto di sì. Era euforico. Io anche ero contento”.

Ma le cose sono ben presto cambiate: “Poi, nel fine settimana, sono entrato in crisi. Ho pensato a tutto quello che ci circondava, alla dimensione esterna di qualcosa che ci riguardava così privatamente. La sera, a casa, abbiamo parlato, abbiamo discusso, ci siamo accapigliati, ci siamo abbracciati e abbiamo deciso che sì, era la cosa giusta da fare. Oggi celebreremo un amore che merita un vestito formale“.

Alberto Matano, l’amore per Riccardo

Dopo aver sofferto per il bullismo, Alberto Matano ha combattuto per capire chi fosse e cosa desiderasse davvero. Non è stato facile per lui capire cosa gli provocasse quella irrequietezza che gli provocava frustrazione e infelicità: “All’inizio ho avuto una vita eterosessuale, avevo successo con le ragazze. A 24 anni ho interrotto una storia d’amore. Capivo che dentro di me c’era altro, che dovevo esplorarmi, capirmi. Per dieci anni sono stato irrequieto“, ha raccontato ai microfoni del giornale.

“Poi è arrivato Riccardo e tutto, nella mia vita, si è stabilizzato. La mia stabilità è stata una persona, non un’identità”, ha confessato. Una lunga storia d’amore, quella tra Matano e l’avvocato che tanti anni fa è riuscito a conquistare il suo cuore. Finalmente la coppia è riuscita a suggellare questo legame così importante, pronunciando un Sì che racchiude un mondo intero di sentimenti di fronte alle persone più importanti.

A officiare la cerimonia è stata Mara Venier, grande amica di Matano e “cupido” della coppia, che su Instagram ha voluto documentare alcuni brevi passaggi delle nozze. ““Mi sono seduta con loro, li ho osservati per un attimo, ho visto i loro sguardi, i loro occhi, il loro sfiorarsi con tanto amore e mi sono commossa”, ha detto emozionatissima.