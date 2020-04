Aida Nizar arrestata in Spagna per minacce al fidanzato: la sua verità

editato in: da

L’uragano Aida Nizar sarebbe stata arrestata in Spagna, per aver minacciato il fidanzato con un coltello. Portata in questura e poi rilasciata dopo un lungo interrogatorio. A chiamare la polizia, una vicina allertata dalle urla della coppia.

Questa notizia bomba, lanciata dai media spagnoli nel week end, è rimbalzata sui social e anche, ovviamente in Italia. Dove è stata accolta e data per vera senza troppa difficoltà, conoscendo il temperamento dell’interessata, che il pubblico italiano ha avuto modo di scopre durante il GF 15.

Scontato l’invito a replicare da pare di Barbara D’Urso, che Aida conosce bene, in quanto conduttrice di quell’edizione del reality. E la celeb spagnola, in lacrime, ha detto la sua verità, rimarcando il fatto che si tratti di una grandissima bufala, architettata da chi le vuole male. Di fronte a una Luxuria, incredula che qualcuno potesse aver fatto partire una denuncia senza fondamento, e una Simona Izzo che invece le dava della grandissima commediante,

È soltanto una bufala su di me. Sai quante volte sono stata presa di mira? Aida è una combattente ( parla sempre di sé in terza persona, ndr), ma non è aggressiva. Il mio fidanzato è l’amore della mia vita, noi siamo felici. Questa è solo una bufala, perché non ci sono notizie, non ci sono gossip e devono inventare qualcosa…Io sono una provocatrice, è vero, ma una provocatrice di emozioni vere. Perché solo le notizie così negative su di me fanno così tanto rumore?

Ad una Barbara D’Urso che le chiede “Non c’è niente di vero, quindi?” le risponde decisa: “Nada de nada. Noi facciamo onore all’amore vero. Quante ne hanno dette su di me negli anni, Barbara. Tu sai più di me quanto le persone che hanno successo, che portano solarità, siano sempre prese di mira. Tu sei stata l’unica a darmi la possibilità di replica. In Spagna mi hanno chiamata in tanti, ma ho detto a tutti di no, perché non voglio fare spettacolarizzazione di questa cosa. Barbara è l’unica che non vuole spettacolarizzare la mia vita

A questo punto interviene Luxuria: “Se questa notizia è uscita in Spagna e poi ribattuta in Italia, mi aspetterei una smentita ufficiale…Sennò diventa difficile per noi pensare che sia solo fuffa” . E aggiunge Costantino Della Gherardesca: “Sempre che esista, questo fidanzato.. Insinuando possa essere una grande manovra pubblicitaria.

Stessa cosa che pensa Simona Izzo, un’altra che Aida conosce bene, essendo stata opinionista del GF15. “Vi prego, questa è una pazza. È lei che ha tirato fuori questa cosa. Lei è geniale nella sua follia, l’unico motivo per poter andare in televisione, in questo momento, era questo”. E aggiunge Simona: “Aida, io credo che tu sia diabolica. Penso che tu sia un genio della comunicazione. Sennò avresti querelato. Non capisco perché Almodovar ancora non ti abbia chiamato per fare un film”.

“Ma come puoi pensare che io voglia comparire in tv con una notizia così brutta su di me”, replica in lacrime la Nizar. Appoggiata dalla D’Urso.

“Allora i tuoi avvocati avranno fatto causa -chiede Simona- non hai un avvocato?”

La risposta di Aida: “Si, certo che hanno querelato. Sai quanto ho dovuto pagare per fare causa ogni emittente che ha pubblicato questo?Ripeto che questa notizia è solo una bufala. Una fake news“.

A questo punto interviene la D’Urso che mette un punto alla questione: “Io credo davvero che Aida sia stata vittima di una fake news molto cattiva. Sono felice tu abbia accettato di venire qui per dire la tua verità“.

Anche se l’ultima parola è comunque della Izzo: “Il tuo piano è perfetto, sei un genio!”