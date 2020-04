Live, Barbara D’Urso omaggia Vianello e si commuove

editato in: da

Barbara D’Urso omaggia Raimondo Vianello a dieci anni dalla sua scomparsa e si commuove. La conduttrice nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, ha ricordato il grande showman, scomparso nel 2010. Insieme a Sandra Mondaini, Raimondo ha formato una delle coppie più amate della tv.

Conduttore, sceneggiatore, attore e molto altro ancora, Vianello ha conquistato tutti con la sua ironia. Il suo ricordo, nonostante siano trascorsi anni, è ancora vivo nel pubblico, ma anche nelle persone che hanno avuto l’onore di lavorare con lui. Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha voluto omaggiare Raimondo e Sandra. Complice la presenza di Antonella Elia e Miriana Trevisan, che sono state vallette di Vianello, ha mandato in onda una clip.

Nel video si ripercorre la carriera della coppia, gli sketch di Casa Vianello, il loro amore. Commovente l’ultima intervista in cui Sandra dice al marito: “Tu sei la mia spalla”. La clip ha emozionato tutti, compresa la D’Urso, che è apparsa provata e con gli occhi lucidi: “Gli artisti come Raimondo Vianello e Sandra Mondaini non muoiono mai”, ha detto.

Nei giorni scorsi molte personalità del mondo dello spettacolo avevano ricordato Vianello. Fra loro Antonella Elia che su Instagram aveva condiviso una foto inedita con il conduttore. “Ci sono persone – aveva scritto – che passano attraverso la tua vita come meteore, abbagliano per un attimo e poi scompaiono senza lasciare traccia del loro passaggio e persone che la incidono, la scuotono e la trasformano per sempre e anche quando non ci sono più, rimane una presenza indelebile, come se non fossero mai andate via”.

“Raimondo – aveva concluso la showgirl -, ho fatto un pezzo importante della mia strada insieme a te che mi hai guidata e insegnato molto di quello che so. Oggi sono 10 anni che te ne sei andato ma per me è come se tu fossi ancora accanto a me con la tua ironia unica e i tuoi insegnamenti sinceri. Grazie di tutto”.