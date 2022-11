Addio a Irene Cara, la sua voce in Flashdance aveva fatto sognare. Aveva 63 anni

Ci ha fatto sognare con brani come Fame e Flashdance… What a feeling, icona indiscussa della musica e del cinema negli anni Ottanta. Irene Cara si è spenta all’età di 63 anni nella sua casa in Florida, per ragioni che al momento restano ignote. Ad annunciarlo è stata la sua assistente personale, Judith A. Moose, con un post condiviso su Twitter che in breve ha fatto il giro del mondo. Tanta la commozione dei fan per una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno. Irene Cara se ne va ma a lei sopravvivono i ricordi di un’intera generazione, segnati dal talento e dall’energia di una delle artiste più amate del secolo scorso.

Morta Irene Cara, l’annuncio su Twitter

“È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara”, ha scritto su Twitter l’assistente e addetta stampa dell’attrice e cantante, Judith A. Moose. “La famiglia di Irene ha chiesto privacy mentre elabora il suo dolore – prosegue il post -. Era un’anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film”.

C’è tutta la tristezza e la compostezza di un tragico momento di lutto nelle parole della giornalista, che nell’introdurre la notizia ha mostrato la sua più profonda umanità e l’amore che provava nei confronti dell’artista, scomparsa troppo presto, con la quale collaborava da molto tempo: “Questo è assolutamente la parte peggiore del gestire un account pubblico – ha scritto -. Non posso credere di aver dovuto scrivere questa cosa, figuriamoci diffondere la notizia. Vi chiedo per favore di condividere i vostri ricordi o i pensieri su Irene, io li leggerò uno per uno e so che lei sorriderà dal cielo“.

Irene Cara, l’iconica voce di “Flashdance… What a feeling!”

Irene Cara Escalera, questo era il nome completo dell’attrice e cantante morta a 63 anni nella sua casa in Florida. La sua è stata una delle carriere di maggior successo del secolo scorso, complice una grinta che l’ha sempre accompagnata a ogni passo, fino all’ultimo giorno.

Una voce potente e grintosa, un talento coltivato sin da ragazzina, quando assaporava nella propria mente il sogno di calcare le scene. E così è stato quando ha lasciato il Bronx per spiccare il volo e diventare l’icona che oggi il mondo piange con tanta tristezza. Ha imparato dapprima a suonare il pianoforte a orecchio, poi ha cominciato a prendere lezioni di musica seguite da quelle di danza, altra sua grande passione. Poi i primi ruoli sul piccolo schermo, concerti e show in cui potè mettere a frutto le sue innate doti.

Ma è negli anni Ottanta che Irene Cara si fa conoscere dal grande pubblico con il film Fame e l’omonima canzone (da Oscar), che canta vestendo i panni dell’indimenticabile Coco Hernandez. Non è l’unico grande successo per l’artista che ha interpretato anche il celeberrimo brano What a feeling nel film Flashdance con Jennifer Beals, grazie al quale ha conquistato il suo secondo Premio Oscar per la miglior canzone nel 1984.

Con Irene Cara se ne va una delle voci più iconiche di sempre.