Chi è Abraham Garcia, l’ex di Giulia Salemi

Star dei reality in Spagna e volto televisivo, Abraham Garcia è l’ex di Giulia Salemi. Il modello è stato ospite di Live – Non è la D’Urso dove ha confessato di nutrire ancora dei sentimenti per l’influencer. Abraham è arrivato al successo grazie alla sua partecipazione alla versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Nel 2016 è entrato nel cast del reality Super Shore dove ha conosciuto Giulia Salemi.

Garcia ha un rapporto di amicizia molto forte con Elettra Lamborghini. I due si sono conosciuti in ambito lavorativo e in seguito hanno continuato a frequentarsi. “Lei è una mia amica, perché abbiamo lavorato insieme – ha raccontato il modello a Barbara D’Urso -. Siamo come cani e gatti. Tengo tanto ad Elettra ma per me Giulia è speciale. Ce l’ho sempre in testa. È molto carina con me. Non è una donna qualunque. È sempre nel mio cuore. Sono venuto per la prima volta a Milano solo per vedere lei. Se abbiamo avuto una relazione? Si può dire di sì, quando stavamo insieme eravamo una coppia. Ora non stiamo più insieme. Sono felice che lei abbia una relazione”.

Abraham Garcia ha spiegato che la love story con Giulia Salemi si sarebbe conclusa due anni fa. Attualmente l’influencer di Instagram si trova nella Casa del GF Vip dove ha iniziato una relazione con Pierpaolo Pretelli. La star dei reality ha spiegato che entrerebbe volentieri nel loft di Cinecittà per riabbracciare l’ex compagna se lei dovesse soffrire a causa dell’ex velino di Striscia. “Sono contento di tutto ciò che sta facendo – ha chiarito -. Se voglio riprendermela? Se vedo che non è felice nella casa con il suo nuovo ragazzo, io entro in casa senza problemi. […] Con Pierpaolo a volte mi sembra felice, a volte no. Con me era sempre felice”.

Giulia ha alle spalle un’altra storia d’amore importante nata sotto i riflettori. Si tratta della relazione con Francesco Monte che era iniziata proprio al GF Vip per proseguire poi lontano dalle telecamere. Il legame era terminato poco dopo la fine del reality e oggi Monte è legato alla modella Isabella De Candia.