Victoria e David Beckham danno spettacolo su Instagram: “Che cosa hai fatto?”

Se ne dicono tante sul loro conto, eppure sono sempre qui pronti a dar spettacolo. Stavolta non c’entrano scatti di coppia, ricorrenze o dediche al miele (e neanche le faide familiari), piuttosto uno scambio esilarante su Instagram in cui Victoria Beckham senza troppi giri di parole prende in giro il marito David. Il motivo? L’ex calciatore ha rasato la testa da sé, combinando un piccolo disastro.

David Beckham e il taglio fai da te

Victoria Beckham non ha proprio saputo resistere alla tentazione di mostrare il “capolavoro” del marito David. Così ha condiviso un video in cui appare insolitamente malconcio, dopo un tentativo decisamente fallimentare di tagliare i capelli da solo. “Papà, che cosa hai fatto?”, ha commentato l’ex Spice Girl e non ci è voluto molto prima che il breve filmato facesse il giro del web, scatenando l’ilarità di molti.

Il piano di David Beckham era ambizioso quanto semplice: l’ex calciatore britannico voleva ricreare il suo iconico buzz-cut dei primi anni Duemila, look che lui stesso ha definito il suo preferito, specialmente per via della sua bassa manutenzione. Ironia della sorte, uno degli uomini più famosi del mondo che delle sue acconciature ha fatto un marchio di fabbrica, dettando tendenze per decenni, è apparso sui social con un “buco” sulla testa.

Durante il tentativo di rasatura la testina del tagliacapelli è letteralmente caduta, come lui stesso spiega nel video, creando quella vistosa chiazza calva.

La reazione di Victoria Beckham

Pungente e schietta come sempre, Victoria Beckham non solo ha documentato la situazione, ma ha anche espresso il suo giudizio impietoso sul taglio del marito David: “Non sta bene. Sarò sempre onesta con te, è orribile“. La sua risata contagiosa e l’ulteriore battuta “Questo darà ai bambini ore di contenuti” hanno trasformato un piccolo incidente in una gag memorabile, diventata virale in men che non si dica.

Non sono mancati i commenti dei fan, che hanno sottolineato quanto sia bello osservare una coppia che dopo tanti anni insieme (si sono sposati nel 1999) non ha perso la voglia di prendersi un po’ in giro, di sorridere e donarsi leggerezza a vicenda, al di là dei momenti “no” e delle brutture che possono capitare – purtroppo – in ogni relazione, a prescindere dal chiamarsi Beckham.

“Sei ancora David Beckham”, qualcuno ha tentato di “consolare” così l’ex calciatore, ma i commenti più esilaranti sono arrivati proprio da chi di teste se ne intende come il celebre hairstylist Ken Paves, che ha scherzosamente commentato: “Lasciate fare ai professionisti!”.

David Beckham è stato al gioco, dapprima ripubblicando il video – “Non è divertente!” -, poi condividendo tra le storie di Instagram un selfie in cui mostra il risultato finale e provoca ancora una volta la moglie: “Aggiornamento, questo è il meglio che sono riuscito a fare data la situazione. Victoria, è ancora orribile?”.

Scherzare non guasta, anche in una coppia di lunga data come la loro. Ed è anche un ottimo modo per distogliere l’attenzione, anche solo per un attimo, dal gossip che sta circondando la famiglia ormai da mesi, sulla presunta faida interna col figlio Brooklyn e la nuora Nicola Peltz.