Vanessa Incontrada, il trionfo di una donna normale. Pronta per Sanremo

Vanessa Incontrada: dal compagno Rossano Laurini alle fiction

Vanessa Incontrada sta vivendo un momento d’oro, ogni cosa che fa è un successo. E ora a gran voce i fan la vogliono a Sanremo 2020.

L’attrice, che il 24 novembre ha compiuto 41 anni, ha emozionato a Domenica In con la lettera-dichiarazione di sua madre Alicia Soler Noguera, con cui ha scritto il suo ultimo libro, Le bugie uccidono. Mentre si appresta a ottenere un altro successo con la nuova trasmissione su Rai 1, 20 anni che siamo italiani, al fianco di Gigi D’Alessio.

La Incontrada e il cantante napoletano, che faranno coppia per tre serate, hanno raccontato la loro avventura in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni. I due hanno trovato subito sintonia tra loro, complice un piatto di pasta. E D’Alessio ha scoperto la reale chiave del successo di Vanessa, lei è una donna normale, che ama la vita e ama mangiare. E certo non si ferma, nemmeno ad ascoltarle, le critiche di chi ha qualcosa da ridire della sua forma fisica.

Racconta Gigi: “Io in televisione l’ho vista sempre sorridente. Così, quando mi hanno chiesto se volevo fare il programma con Vanessa, ho detto subito di sì. Anche se non la conoscevo, ho sempre pensato a lei come a una donna normale, e oggi è un’eccezione essere normali. È come me. E ci piace pure mangiare!”. Mentre l’Incontrada dichiara al settimanale: “La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: ‘Anche lui mangia come me: sono rovinata!’. Io dopo dovevo andare sul set, la mia assistente diceva: ‘Andiamo!’. E io: ‘Aspetta, arriva un altro piatto, non mi portare via…’ “.

In attesa dunque di vedere il duetto scoppiettante Incontrada-D’Alessio, i fan dell’attrice sono in fermento. Toccati dal intervento da Mara Venier, si precipitano a scrivere su Twitter e all’unanimità chiedono la presenza di Vanessa a Sanremo. Scrive qualcuno: “Sto leggendo tanti bei commenti su #Vanessaincontrada e posso essere solo che felice, traspaiono la sua semplicità e la sua anima. Cosa aspettiamo a chiamarla a #sanremo2020?”

Altri si uniscono all’appello: “Amadeus, regalaci Vanessa Incontrada come presentatrice a Sanremo 2020, grazie”. Il presentatore è bersagliato di richieste, tutti a vogliono la Incontrada, perché Vanessa, come spiega qualcuno su Twitter: “Mi è sempre stata simpatica, l’ho sempre trovata vera, genuina, senza troppi fronzoli. Non ha mai nascosto pregi e difetti e non ha mai nascosto il suo essere. Poche come lei è meno male, perché capisci chi è vero e chi no”. E ancora: “#VanessaIncontrada bellezza vera e speciale in mezzo a tanta omologazione … #domenicain”.

Vanessa Incontrada è il trionfo della donna vera, che piace così com’è, senza aver bisogno di omologarsi alle tendenza del momento, che non ha paura di sfidare canoni e categorie.