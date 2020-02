Valeria Marini, il fidanzato in ospedale dopo un incontro romantico

editato in: da

Valeria Marini: amori, delusioni e look

Gianluigi Martino, fidanzato di Valeria Marini, sarebbe finito in ospedale dopo un incontro romantico con la showgirl nel bagno di casa. A svelarlo Novella 2000, secondo cui Gianluigi si sarebbe fatto male a un braccio, scivolando a terra. Qualche settimana fa la star del Bagaglino aveva presentato in tv il nuovo fidanzato.

Ospite di Verissimo, la Marini aveva raccontato l’amore per l’avvocato 34enne a cui è legata da circa un anno. Una relazione che la sta rendendo molto felice, dopo l’addio a Patrick Baldassari, avvenuto di fronte alle telecamere di Temptation Island Vip, e che procede a gonfie vele.

“L’incontro con Luigi è arrivato in un periodo non facile – aveva raccontato Valeria a Silvia Toffanin -. L’ho incontrato che all’inizio era un approccio lavorativo. Poi è nata la passione e successivamente l’amore. È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne, di dichiararmi […] Ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati. Io comunque ho cercato di tenere questo amore molto nascosto, perché hanno poi cominciato a dire quelle cose toy-boy. Quanti anni ha? 36. Io? Quelli che dimostro”.

In base alla testimonianza apparsa su Novella 2000, Valeria e Gianluigi avrebbero avuto un incontro romantico al bagno. Dopo la passione, la Marini sarebbe andata via, mentre il fidanzato sarebbe scivolato, facendosi male e finendo in ospedale.

“L’incontro pare fosse stato più che appassionante e appassionato – si legge -, ma mentre Valeria s’è poi affrettata a infilarsi un accappatoio per correre a un appuntamento, lui s’è attardato, e, chissà, forse ancora frastornato, e con il pavimento fradicio per il precedente trambusto, è scivolato, ed è caduto”.

La coppia non ha commentato l’indiscrezione, ciò che è certo è che Gianluigi è assente da Instagram da qualche tempo. Silenzio anche da parte della Marini che è impegnata con un nuovo spettacolo e di recente era stata ospite del GF Vip.