Valeria Marini a Da noi… a ruota libera: “Nuovo amore nella mia vita”. E risponde alle critiche su Beautiful

Valeria Marini ospite a "Da noi… a ruota libera" rivela: “C’è una persona nella mia vita”. E si candida per un nuovo ruolo in tv

Valeria Marini è tornata sotto i riflettori con l’energia luminosa e teatrale che l’ha sempre contraddistinta. E lo ha fatto nell’ultima puntata di Da noi… a ruota libera, lo storico talk show di Rai1 condotto da Francesca Fialdini, affiancata per l’occasione da un co-conduttore d’eccezione: Nek. Tra ricordi, sogni e nuove aspirazioni, la showgirl ha raccontato la sua verità con ironia, charme e qualche piccola rivelazione sentimentale.

Valeria Marini a Da noi… a ruota libera: le confessioni

Valeria Marini entra in studio con il sorriso di sempre, accolta da Francesca Fialdini che le rivolge auguri pubblici per il suo recente compleanno. “Sì, mi hanno fatto una festa a sorpresa, quindi recupereremo: ogni giorno dovrebbe essere un compleanno!”, precisa lei con il suo consueto tono scintillante. L’atmosfera si fa subito leggera, ma la Marini non perde occasione per mostrare il suo lato più sincero. È appena tornata da Capri, dove ha girato alcune scene per Beautiful, ospite speciale nelle nuove puntate italiane della soap americana.

“Ho interpretato me stessa, è vero – racconta – non mi daranno l’Oscar, ma è stata una bella esperienza”. E lo dice con quel tono tra il divertito e l’orgoglioso di chi ha già vissuto mille vite in una.

“Brooke è una donna pazzesca: bellissima fuori e dentro. Ho passato diverse serate con loro, sono stata benissimo”. Impossibile non immaginarla, fasciata in uno dei suoi iconici abiti brillanti, a conversare con Katherine Kelly Lang sotto le luci glamour di Anema e Core, tra una cena e un brindisi. La stessa Marini, d’altronde, ha condiviso sui social alcuni scatti con la diva americana e con John McCook, alias Eric Forrester, accompagnando tutto con una frase che è già un manifesto: “La vita sa sorprenderti”.

Il sogno nel cassetto? Fare la giudice in un talent

Ospite del programma, la Marini ha saputo giocare su più registri. Quando Nek le domanda se ci sia un nuovo progetto in vista, lei risponde senza esitazione: “Mi piacerebbe tanto fare da giudice in un talent, mi candido ufficialmente!”. E non è difficile immaginarla su una sedia rosso fuoco, pronta a dare voti a performance artistiche, con il suo iconico “stellare!” a chi davvero se lo merita. Il pubblico la ama proprio per questo: la capacità di reinventarsi sempre, con disinvoltura e ironia.

Dopo l’esperienza a Ne vedremo delle belle, programma in cui ha cucinato per 25 persone una carbonara vegetale – “adoro cucinare” ha confidato – Valeria sembra desiderosa di un ruolo nuovo, forse più vicino alla sua esperienza ma anche capace di mostrare un volto diverso, più autorevole. Un ritorno sul piccolo schermo che, dopo il cameo in Beautiful, potrebbe regalarle una veste inedita, quella della showgirl giudicante, ma sempre pronta a illuminare la scena.

Il cuore, finalmente, batte di nuovo: “Sì, c’è qualcuno nella mia vita…”

Non poteva mancare la fatidica domanda sulla vita sentimentale, e Valeria non si è tirata indietro. Alla richiesta diretta di Francesca Fialdini, la showgirl ha risposto con un sorriso pieno: “Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì…”. Nessun nome, nessun dettaglio, ma un’allusione dolce e femminile che basta a far sognare i fan. “Quando c’è qualcuno che mi piace tanto, anche 24 ore al giorno non bastano – ha aggiunto – e in questo momento c’è”. Una dichiarazione che arriva senza fronzoli ma lascia trasparire quel tocco romantico che non ha mai smesso di appartenere a Valeria.

Con la leggerezza di chi ha fatto della sensualità un’arte ma anche della resilienza un valore, Valeria Marini si racconta a cuore aperto, rivelando anche il suo lato più riflessivo: “In questo momento rifletto tanto. Non sembrerebbe, perché mi piace portare il sorriso, ma sono molto sensibile. Oggi viviamo un momento complicato e penso molto a cosa posso fare per migliorare”.

La risposta alle critiche social: “Se mi insegnate a ritoccare i video…”

A chi, sui social, l’accusa di aver “ritoccato i video” della sua apparizione a Beautiful, Valeria risponde con una battuta fulminante: “Ma come si fa a ritoccare i video? È impossibile! Gli ho scritto: ‘Se mi insegni come si fa…’”. Non c’è spazio per l’astio nella sua visione del mondo digitale: “Alla fine, in questi casi vince sempre l’ironia, il riderci su”. Una lezione di leggerezza, che in tempi di haters seriali non guasta mai.

Valeria Marini resta così: un mix scintillante di glamour e sincerità, di sorriso e strategia, di passato iconico e futuro da scrivere.