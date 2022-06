Chi è Valentina Fradegrada, la terza moglie di Kevin Prince Boateng

Fonte: Instagram Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng

Imprenditrice, dj, influencer e persino campionessa italiana di arti marziali: Valentina Fradegrada è già nota da tempo nel mondo della moda ma oggi tutti la conoscono come la terza moglie di Kevin Prince Boateng. I due sono convolati a nozze dopo pochi mesi dal loro primo incontro, con un matrimonio da sogno e una seconda cerimonia “parallela” nel Metaverso, il tutto organizzato da Enzo Miccio.

Chi è Valentina Fredegrada

Valentina Fradegrada, 30enne, è originaria di Bergamo ma milanese d’adozione. L’imprenditrice si è appassionata sin da bambina agli sport, dalla danza classica fino alle arti marziali, disciplina in cui si è specializzata tanto da diventare per ben cinque volte campionessa italiana.

Poi è arrivata la passione per la moda: nel 2009 ha aperto il suo blog e successivamente ha lavorato negli Stati Uniti come modella. Una volta tornata in Italia ha conseguito la laurea in Fashion design, marketing e grafica e nel 2017 ha lanciato il suo brand di costumi Upside down bikini.

Nel corso della sua carriera Valentina Fradegrada si è lanciata anche nel mondo della musica: nel 2018 ha dato vita insieme a Fishball, Christina Bertevello e Razihel il gruppo musicale BADA$$ B (l’esperienza è durata appena pochi mesi) e ha pubblicato un singolo dal titolo Lo so fare.

Nel 2020 ha fondato la VF Foundation, un’associazione senza scopo di lucro che utilizza il ricavato delle donazioni e delle raccolte fondi per sostenere specifiche attività di beneficenza. Oltre a essere stata la protagonista della copertina di un numero di Playboy Mexico, il suo cognome è diventato un marchio di vino, fondato insieme al marito Kevin Prince Boateng.

Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng, la loro storia d’amore

La loro storia d’amore è nata in una sera d’estate e dopo una videochiamata di otto ore in cui hanno parlato di tutto non si sono più lasciati: Valentina Fradegrada e Kevin Prince Boateng si sono incontrati ad agosto del 2021 e da allora la loro relazione è andata a gonfie vele.

A dicembre è arrivata la romanticissima proposta di matrimonio: il calciatore aveva prenotato un intero albergo, organizzando una serata indimenticabile. “Ha improvvisato un bellissimo discorso, lungo e profondo. Che finiva così: “Vuoi essere il mio wow per sempre?””, aveva raccontato la Fradegrada a Vanity Fair.

Sebbene sia nato da pochissimo il loro rapporto ha già basi solide, perché, come hanno raccontato i diretti interessati, hanno deciso di fare terapia di coppia una volta a settimana “per assicurarci un contesto neutrale dove parlare di tutto, migliorare il nostro modo di comunicare, metterci alla prova”.

E adesso Valentina e Kevin Prince sono diventati marito e moglie: i due si sono giurati amore eterno a Radicondoli, comune in provincia di Siena, in una location da sogno. A mettere la firma sull’evento Enzo Miccio, che ha organizzato anche una seconda cerimonia, quella nel Metaverso che tanto ha fatto discutere.

Per Boateng si tratta del terzo matrimonio: nel 2007 infatti aveva sposato Jenny, che l’ha reso papà per la prima volta di Jermaine, e nel 2016 era convolato con Melissa Satta, il cui matrimonio è durato fino al 2020 (e terminato pare per scelta del campione) e da cui è nato Maddox.