Valentina Ferragni ha mostrato tante immagini della nuova casa acquistata a Milano: ancora tanti lavori in programma la convivenza con Matteo Napoletano sta per iniziare

Fonte: IPA Valentina Ferragni ha mostrato molte foto della sua nuova casa a Milano

Valentina Ferragni è felice con il suo fidanzato Matteo Napoletano. Nonostante la differenza d’età e le critiche subite nella primissima fase della loro relazione, le cose tra i due proseguono a gonfie vele. È stato infatti compiuto un passo molto importante. L’imprenditrice ha acquistato casa e questa diventerà il suo nido d’amore con il compagno che, chi può dirlo, tra pochi anni potrebbe sposare.

La nuova casa di Valentina Ferragni

Il progetto casa nuova è tutt’altro che concluso. Valentina Ferragni sa bene che occorrerà avere ancora molta pazienza. Per il trasferimento c’è tempo, eccome. Lo dimostrano ampiamente le fotografie pubblicate, tante.

Sul suo profilo Instagram ci ha svelato, in una lunga carrellata, le foto del prima e del dopo. Qualcosa che abbiamo già vissuto qualche anno fa con Aurora Ramazzotti. Probabile che i lavori, intanto, siano in una fase avanzata e che tutto ciò riassuma il mese di maggio. Ad ogni modo, amici e curiosi sono giunti in massa per osservare e commentare.

Auguri e complimenti da parte di chiunque, compresi Vip come Bianca Balti, che sta vivendo una fase particolare ma ha voluto lasciare un cuore per l’amica. La caption del post è la seguente: “Dal 1956 al 2025. Non ancora pronta ma mi sento già a casa”.

La vediamo prima in posa, tra attrezzi, mura imbiancate e pavimenti protetti dal cartone. Inizia poi il confronto, scatto dopo scatto. Dall’angolo veranda completamento ritinteggiato e ammodernato, al secondo bagno, piccolo e trasportato in questo millennio. Una parete è stata poi abbattuta per ottenere un “living” decisamente più spazioso e meno tetro. Con il nuovo colore, poi, si dà generalmente più luce, soprattutto nelle aree finestrate.

Non sono mancati poi i momenti divertenti. Ferragni ha infatti pubblicato un breve video nel quale è in abiti da lavoro. Caschetto allacciato e martello da demolizione, dà un paio di colpi a una parete da tirare giù.

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano

La nuova casa acquistata è ovviamente a Milano. Un luogo nel quale dare inizio ufficialmente alla convivenza tra Valentina Ferragni e Matteo Napoletano. Si delinea così il loro futuro, ora decisamente più condiviso e pubblico rispetto al passato.

Ricordiamo ancora quando la sorella di Chiara Ferragni giocava a nascondino su Instagram con il suo compagno. Nel primo periodo lui studiava negli Stati Uniti ma ora è qui in pianta stabile. Pronto a impegnarsi, dimostrandole che i 9 anni di differenza non sono un ostacolo. È maturo e pronto al grande passo.

Valentina sta dicendo addio alla sua “casa da single”, per così dire. Un appartamento moderno e minimal che i suoi fan ben conoscono. Nuovo immobile, nuovo capitolo, dunque. Ha inoltre deciso di personalizzare il più possibile la casa acquistata, rendendola quella dei suoi sogni. Poteva optare per un appartamento già pronto, chiavi in mano, ma ecco il suo pensiero:

“Non mi piacciono le case uguali in condomini uguali. Amo le case con del carattere e che parlino veramente delle persone che ci abitano. Inoltre se la compri già rifatta, la paghi molto di più”.