Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, le ex pallavoliste aspettano un figlio: l’annuncio dolcissimo

IPA Gaia Moretto e Valentina Arrighetti

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano il loro primo figlio. Le due ex pallavoliste hanno annunciato l’arrivo del bambino con un dolcissimo post su Instagram che racconta la gioia di questo momento così magico.

Valentina Arrighetti e Gaia Moretto aspettano un figlio

Nello scatto condiviso su Instagram, Valentina e Gaia si abbracciano, mostrando il pancione. Insieme a loro i cani della coppia che le guardano e il gatto che riposa sulla sedia. Sullo sfondo il camino acceso. Una scena domestica dolcissima, che sa di casa, calore e affetto. “Ti aspettiamo”, hanno scritto le due ex pallavoliste.

L’annuncio di Valentina Arrighetti e Gaia Moretto è stato commentato da fan e amici che sotto il post hanno fatto gli auguri alla coppia. Classe 1985, Valentina Arrighetti è stata capitana dell’Imoco ed è stato uno dei volti più seguiti della pallavolo. Gaia Moretto ha invece nove anni in meno della moglie, è veneta e ha militato anche lei nell’Imoco, vincendo una Supercoppa e uno scudetto.

L’amore era scoppiato sei anni fa, durante la pandemia, grazie ad un progetto a distanza dedicato proprio alla pallavolo. Nel 2024, durante il Genova Pride, Valentina e Gaia avevano deciso di rendere pubblica la loro relazione. Nel giugno del 2025 si erano giurate amore eterno con un matrimonio romantico di fronte ad amici e parenti. Oggi arriva l’annuncio della gravidanza e la gioia per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia.

Lo scorso gennaio le due donne erano state ospiti di Verissimo dove avevano raccontato l’emozione delle nozze e avevano ripercorso le tappe fondamentali della loro storia d’amore.

“Ci siamo conosciute grazie alla pandemia, perché abbiamo collaborato a un progetto legato alla pallavolo e Valentina era la responsabile – aveva raccontato Gaia a Silvia Toffanin -. E da lì abbiamo collaborato sempre via messaggio e videochiamata, finché ci riamo rese conto che anche dopo la fine della giornata lavorativa ci faceva piacere continuare a conoscerci”.

Valentina aveva poi rivelato di aver chiesto la mano di Gaia: “Sono stata io a proporlo, avevo bisogno di tempo, avevo deciso di chiederle di sposarmi almeno un anno e mezzo prima di farlo. Poi quando mi sono sentita pronta gliel’ho chiesto. Sono una persona migliore da quando conosco Gaia”.

Chi sono Valentina Arrighetti e Gaia Moretto

Valentina Arrighetti è una ex pallavolista italiana, considerata una delle più forti centrali della sua generazione. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili, per poi affermarsi nel campionato italiano di Serie A1. Ha giocato con alcune delle più prestigiose squadre italiane, tra cui la Foppapedretti Bergamo e la Liu Jo Modena, collezionando numerosi trofei nazionali e internazionali. Valentina ha anche fatto parte della Nazionale italiana di pallavolo, con cui ha partecipato a competizioni come il Campionato Europeo e il Grand Prix. Con la sua imponente altezza e la grande capacità di attacco e difesa, è stata una giocatrice molto apprezzata per la sua tecnica e determinazione. Dopo il ritiro dal campo, ha intrapreso nuove sfide, tra cui la carriera nel mondo della comunicazione sportiva.

Gaia Moretto è una talentuosa pallavolista italiana, specializzata nel ruolo di centrale, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili della Volley Treviso, prima di affermarsi nel campionato italiano di Serie A1, giocando per diverse squadre di alto livello. Con la sua altezza e le sue doti atletiche, è diventata una delle centrali più amate del panorama nazionale. Gaia ha fatto parte anche della Nazionale giovanile italiana, partecipando a competizioni internazionali e raccogliendo importanti successi con le squadre di club. Sino alla scelta di ritirarsi poco prima di compiere 30 anni.