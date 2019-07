U&D, la verità di Manuel e la dura replica di Giulia Cavaglià

editato in: da

Finalmente è arrivata, in esclusiva su Witty Tv, l’intervista a Manuel Galliano, che ha raccontato la sua verità sulla storia con Giulia Cavaglià. E lei ha replicato infuriandosi.

Sono una delle coppie più discusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne. L’amore scoppiato all’interno dello studio, le prime foto di coppia fuori e poi il presunto tradimento a Ibiza ci hanno tenute col fiato sospeso in queste settimane. Quale sarà la verità? L’ex corteggiatore avrà davvero tradito la tronista? E perché Giulia non è intervenuta subito sulla questione? O, meglio ancora, perché non era in vacanza col suo fidanzato?

Ora, tutte queste domande sembrano trovare una risposta nelle interviste esclusive che i due hanno rilasciato a Raffaella Mennoia. A stupire è soprattutto la dichiarazione di Galliano: “Finché c’erano gli amici, mi abbracciava. Quando eravamo a casa, esistevano solo il cane e il lavoro per lei. Manuel non esisteva. Il suo pensiero era quello di guardare il telefono e vedere salire i follower”.

L’ex corteggiatore descrive quindi una Giulia solo interessata al successo e alla popolarità, e non la ragazza alla ricerca dell’Amore vero di cui si sarebbe invaghito all’interno del programma. “Io speravo di innamorarmi di lei. La sua risposta è stata ‘sappi che io non mi innamorerò mai di te’. Me l’ha detto dopo una settimana”. Così Manuel attacca la ragazza, che già si era guadagnata l’affetto del pubblico durante il trono del Cobra. E proprio per la sua schiettezza e sincerità.

E che dire invece del viaggio a Ibiza? “Ovviamente le ho chiesto di venire e lei stessa mi ha detto: ‘Ti raggiungo’. Non è vero che ho organizzato senza dirle niente, gliel’ho detto subito dopo la scelta”. Ancora una volta, sarebbe stata Giulia a non voler accettare di trascorrere del tempo con Manuel. E fino alla fine, l’ex corteggiatore nega di aver tradito la Cavaglià, e anzi la accusa di essersi vista con un’altra persona già durante la loro relazione: ” Mi arrivano messaggi di gente sconosciuta con foto di Giulia che usciva da un locale insieme a un ragazzo. Lei ha negato e ha iniziato a insultarmi, parlandomi di una ragazza che era davanti a me in una storia (di Instagram) e avevo inquadrato per sbaglio. Era uscito il gossip di me con un’altra”.

Insomma, la scelta dell’ex tronista sarebbe tutta una farsa. E Manuel non si vergogna affatto a dichiararlo. Anzi, la conclusione dell’intervista è una stoccata bella forte alla sua ex fidanzata: “Se la vedessi adesso, le direi che mi dispiace per la persona che è, sono fortunato a essermela tolta dalla mia vita”.

Immancabile (e rapida) la replica di Giulia, che arriva direttamente dalle sue Instagram Stories. Troppo concentrata sui follower? Subito lei risponde: “Vorrei ricordare che io un’occupazione prima del programma l’avevo e mi permetteva di campare. Addirittura sono stata additata come una st****a, perché durante il trono di Lorenzo non mi sono potuta presentare a una registrazione proprio perché avevo un impegno di lavoro improrogabile. Al contrario di lui, che non aveva stabilità”.

E poi che dire del tradimento, che il ragazzo nega fino all’ultimo? “Quando io dico che una donna certe cose se le sente intendo dire che ho delle persone in ambito calcistico che mi hanno confermato quello che Manuel faceva ad Ibiza e di conseguenza io ne ho la certezza. Ovviamente non posso mettere in mezzo queste persone”.

Insomma, tra accuse e dichiarazioni inaspettate, i due si sono dati battaglia per bene nelle ultime ore. Ma dove sta la verità?