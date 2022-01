U&D, Roberta e il tatuaggio dopo la scelta: la dedica al nuovo amore

U&D, le dieci coppie più belle (che si amano ancora oggi)

Roberta Ilaria Giusti ha fatto la sua scelta e adesso sta vivendo il suo amore lontano dalle telecamere di Uomini e Donne: la tronista si sta godendo le prime settimane di relazione con Simone Carniani, che la giovane sta documentando sui social, aggiornando i suoi fan.

La storia sembra procedere a gonfie vele: la Giusti infatti ha voluto dedicare a questo amore appena nato un gesto ricco di significato, facendosi imprimersi sulla pelle una frase che racchiude tutto il suo percorso all’interno del date show di Maria De Filippi.

Roberta Giusti, il tatuaggio dedicato all’amore per Samuele

Che la storia d’amore con Samuele fosse nata sotto una buona stella lo avevano intuito gli osservatori più attenti, che avevano notato un dettaglio in alcune storie dell’ex tronista. Lo scorso 31 dicembre Roberta ha trascorso la notte di Capodanno insieme all’amica Andrea Nicole e Ciprian Aftim: ovviamente in quell’occasione sui social non c’era nessuna traccia di Samuele (anche perché la puntata della scelta non era ancora andata in onda), ma in molti avevano notato che la giacca che la giovane indossava durante la serata era proprio quella del suo (ormai ex) corteggiatore.

Adesso i due sono liberi di vivere la loro favola d’amore alla luce del sole, com’è giusto che sia: così, nelle prime storie pubblicate su Instagram dalla coppia hanno mostrato grande complicità e intesa, mentre Samuele accompagnava la sua compagna a fare un nuovo tatuaggio.

Non si tratta di una scelta fatta a cuor leggero, anzi: ha voluto al suo fianco la sua “scelta” per imprimere per sempre sulla pelle ciò che il percorso a Uomini e Donne le ha regalato. “Ciò che è destinato a te troverà il modo di raggiungerti“, ha fatto scrivere attorno al braccio: una vera e propria dedica a questo amore puro che è nato sotto i riflettori e che ha tutte le intenzioni di coltivare ora che è uscita dal programma.

Roberta Giusti, la scelta di Samuele

La scelta di Roberta è stata una delle più emozionanti del date show di Canale 5: la giovane tronista, fin dall’inizio del suo percorso, ha regalato al pubblico momenti di spontaneità e sentimenti veri, soprattutto dopo la conclusione amara della “non scelta” di Andrea Nicole.

Dopo aver stupito tutti e aver detto di no a Luca – che è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne – Roberta ha trovato le parole giuste per dire a Samuele che sarebbe stato il suo compagno: “La pazienza a volte è la scelta giusta. Ora so cosa vuol dire aspettare quando si vuole veramente qualcuno”. Nonostante i dubbi che aveva per via delle profonde differenze caratteriali, si sa, al cuor non si comanda: “Ho trovato una persona che mi ha teso la mano, una persona con la quale mi sento la versione migliore di me. Le paure me le tengo perché vorrei che iniziassero a diventare certezze fuori da qua”.

Poi su Instagram ha dedicato al suo nuovo amore parole al miele: “Auguro a tutti di tremare a ogni sguardo, di sentire le farfalle nello stomaco a ogni bacio, di avere le mani strette costantemente con quelle della persona che vi completa. Io ho avuto la fortuna di trovarlo, e tutto questo porta il tuo nome, Samuele. E se questo non è amore, se tu non sei amore, allora l’amore non esiste”.