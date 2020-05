U&D, Paola Frizziero svela di essere incinta e parla di Salvatore Angelucci

editato in: da

Paola Frizziero svela di essere incinta e parla di Salvatore Angelucci. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha sorpreso ancora una volta tutti, raccontando la sua nuova vita lontano dai riflettori. Dopo il successo raggiunto nello show di Maria De Filippi negli anni Duemila, la giovane napoletana aveva scelto di abbandonare il mondo dello spettacolo per costruire una nuova esistenza.

Oggi scopriamo cosa le è successo in questi anni. Paola infatti ha rilasciato una lunga intervista sul canale YouTube San Mattia Onlus in cui ha svelato di aspettare il primo figlio dal marito Francesco. Il piccolo è un maschio e si chiamerà Gennaro Maria. La Frizziero è al quinto mese di gravidanza ed è molto felice, pronta ad affrontare questa nuova avventura.

Un amore, quello fra Francesco e Paola, nato in un momento difficile, poco dopo la morte del padre della Frizziero. “Ho avuto bisogno di aiuto per capire cosa volevo – ha rivelato lei -. Per questo matrimonio c’è voluto tempo. Tre anni fa c’è stata la morte di mio padre, che aveva la SLA. Poi a Gerusalemme ho conosciuto e ho approfondito di più la conoscenza con Francesco. Lui mi stava alle calcagna. Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava”.

“Gli rispondevo male, lui mi sopportava – ha svelato l’ex volto di Uomini e Donne -. Gli proponevo cose assurde, lui mi sopportava. Ho pensato che da tanta costanza sarebbe uscito qualcosa di buono. Mi sono decisa per questo fidanzamento, sempre con l’aiuto della psicoterapia e del padre spirituale. Siamo stati fidanzati per 4 anni e poi ci siamo decisi per il matrimonio, sempre con fatica perché da un lato volevo sposarmi, dall’altro volevo scappare a Londra. Poi ho trovato lavoro a Parma e me ne sono andata perché ho pensato ‘Se mi vuole, verrà da me’. Avevo paura, fondamentalmente”.

Paola ha poi parlato del suo passato a Uomini e Donne. Era il 2005 quando venne scelta nello studio di Maria De Filippi dal tronista Salvatore Angelucci. “Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano – ha confessato -. Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”.

Paola Frizziero ha poi parlato dell’addio a Salvatore che non sarebbe avvenuto, come era stato ipotizzato più volte, a causa di Karina Cascella. “Con tanto affetto e carineria, mi ha fatto capire: ‘Svegliati dal sonno, riprenditi la tua vita, hai l’università, la famiglia, le tue amicizie, è il caso che tu torni a Napoli, sei una bravissima ragazza, sei un angelo’ – ha raccontato -. Le cose che una fidanzata non vorrebbe mai sentirsi dire: ‘Sei buona, sei brava, però…’. Questo mi faceva ancora più arrabbiare. Sono stata costretta a tornare a Napoli. In quel periodo stavo veramente male”.