Angela Caloisi e Paolo Crivellin di Uomini e Donne festeggiano l'arrivo del primo figlio. E il nome scelto per il piccolo nasconde un dettaglio molto romantico

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IPA Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Fiocco azzurro a Uomini e Donne. È nato il figlio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin, una delle coppie più solide del dating show di Maria De Filippi. Insieme dal 2018 e sposati dal 2025, la coppia ha accolto il suo primogenito con un dolcissimo post sui social che non ha lasciato indifferente nessuno.

È nato il primo figlio di Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Angela Caloisi e Paolo Crivellin sono diventati genitori per la prima volta. È nato Edoardo Romeo, il bambino che corona una storia d’amore iniziata a Uomini e Donne e proseguita senza intoppi lontano dalle telecamere.

A condividere la splendida notizia sono stati proprio i neogenitori, che hanno pubblicato sui social le prime fotografie insieme al piccolo, accompagnandole con una dedica dolcissima. Un momento di felicità immensa per Angela e Paolo, che negli ultimi mesi avevano raccontato ai loro follower l’emozione dell’attesa, senza nascondere anche le difficoltà affrontate durante la gravidanza.

“Non so come sia possibile amare così tanto qualcuno che conosci da così poco”. Sono queste le parole scelte da Paolo e Angela per annunciare la nascita del loro primo bambino. Una dichiarazione semplice ma carica di emozione, che racchiude tutta la meraviglia di una donna diventata mamma per la prima volta.

La coppia ha dunque scelto uno dei nomi più amati dagli italiani negli ultimi anni. Edoardo figura al secondo posto tra i nomi maschili più scelti dai neogenitori, preceduto soltanto dall’intramontabile Leonardo. Ma Angela Caloisi e Paolo Crivellin hanno voluto aggiungere un tocco di romanticismo, affiancandogli un secondo nome dal fascino senza tempo: Romeo, inevitabile richiamo al protagonista della celebre tragedia d’amore di Shakespeare.

“Stiamo esplodendo d’amore. Benvenuto bimbo nostro”, hanno scritto i due, lasciando trasparire tutta la felicità di queste prime ore insieme al piccolo Edoardo Romeo.

Per la coppia si apre così un capitolo completamente nuovo, quello della genitorialità, desiderato e atteso a lungo. Una gioia condivisa anche con i tanti fan che hanno seguito la loro storia fin dagli esordi in televisione.

Angela Caloisi e le critiche ricevute durante la gravidanza

La nascita di Edoardo Romeo arriva al termine di una gravidanza vissuta con grande emozione, ma non sempre semplice per Angela Caloisi. Durante la dolce attesa l’ex corteggiatrice ha raccontato pubblicamente di aver ricevuto numerosi commenti poco delicati sui cambiamenti del suo corpo, finendo per mettere in discussione anche il modo in cui vedeva se stessa.

“È capitato che qualcuno mi ricordasse che avevo preso tanti chili con parole del tipo ‘non sembra più lei’, ‘forse stai mangiando troppi dolci’, ‘troppo volgare con quel seno’, ‘irriconoscibile'”, ha confidato sui social.

Parole che, nonostante la felicità per la maternità imminente, l’hanno ferita profondamente. “E per un attimo mi sono sentita sopraffatta e guardata con occhi diversi. E per un attimo ho cercato difetti dove prima vedevo bellezza”, ha ammesso con sincerità.

Uno sfogo che, tra l’altro, ha acceso i riflettori su un tema delicato, quello delle pressioni estetiche a cui sono sottoposte le donne anche durante la gravidanza. Angela ha scelto di non nascondere le proprie fragilità, raccontando quanto possano pesare i giudizi degli altri in un periodo caratterizzato da trasformazioni fisiche ed emotive così importanti.

Oggi, però, a occupare tutti i suoi pensieri è il piccolo Edoardo Romeo, finalmente tra le sue braccia. Benvenuto.