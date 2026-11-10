Ludovica Martino e Provedel, nato il primo figlio della coppia: “Non esistono parole”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ludovica Martino

Fiocco azzurro per Ludovica Martino e Ivan Provedel. L’attrice romana, conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Eva Brighi nella serie Skam Italia, ha annunciato sui social la nascita del suo primo figlio, avuto con il portiere dell’Inter.

È nato il primo figlio di Ludovica Martino e Provedel

Ludovica Martino è diventata mamma. Dopo aver annunciato la gravidanza solo lo scorso luglio, l’attrice è tornata di nuovo su Instagram per condividere la nascita del suo primogenito. Ha pubblicato due fotografie accompagnate da un messaggio particolarmente emozionante.

Negli scatti si intravede la piccola mano del neonato stretta tra le dita della mamma. Il bambino, che indossa una tutina azzurra, riposa accanto a lei. Un’immagine delicata, lontana dalle esposizioni social a cui spesso ricorrono i personaggi dello spettacolo, con cui la Martino ha voluto raccontare uno dei momenti più importanti della sua vita.

“Non esistono parole per spiegare tutto quello che mi fai provare, ogni giorno un po’ di più”, ha scritto l’attrice 29enne. Poi la dedica al figlio neonato: “Due settimane che sei il mio regalo più grande. Che la vita possa regalarti tutto l’amore con cui sei venuto al mondo. Benvenuto, bimbo nostro”.

Parole che rivelano anche un dettaglio rimasto fino a oggi sconosciuto: il piccolo è nato circa quattordici giorni fa. Ma la coppia ha preferito aspettare, non condividere subito la notizia, e vivere così lontano dai riflettori le prime settimane da genitori.

Nonostante l’annuncio, Ludovica Martino ha deciso di mantenere il massimo riserbo su alcuni dettagli della nascita. Il nome del bambino, almeno per il momento, non è stato rivelato, così come non è stato mostrato il suo volto.

Una scelta di discrezione che accompagna anche il modo in cui la Martino ha raccontato la sua dolce attesa. Dopo aver condiviso la novità quando la gravidanza era già inoltrata, l’interprete ha continuato a proteggere la propria dimensione privata, riservando alla nascita del figlio un annuncio essenziale, senza particolari celebrazioni.

Da Claudia Pandolfi a Rocio Munoz Morales, gli auguri dei Vip

Un annuncio che ha però immediatamente suscitato una pioggia di messaggi di affetto. Nel giro di poche ore, il post di Ludovica Martino ha raccolto decine di migliaia di apprezzamenti e numerosi commenti, anche da parte di colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra le reazioni più divertenti spicca quella di Claudia Pandolfi, che ha scritto: “Evviva quindi sono nonna”. Un riferimento affettuoso al legame nato sul set del film Mio fratello, mia sorella, dove la Pandolfi interpretava la madre della collega più giovane.

A congratularsi con la neomamma sono stati anche: Rocio Munoz Morales, Isabella Ferrari, Silvia Mazzieri, Greta Ragusa, Rocco Fasano, Gloria Radulescu, Cristina Gerloni e Carlotta di Cucina Botanica.

Se per la Martino è il primo figlio, per il calciatore italo-russo si tratta del secondo figlio dopo Alexander, nato nel 2021 dal rapporto con l’ex compagna Giuditta Capecchi.

Ludovica Martino e Provedel sono una coppia unita e affiata: si sono conosciuti grazie ad alcuni amici in comune nell’estate del 2024 e da allora non si sono più lasciati.