Margot Sikabonyi è mamma di tre figli, l'ultimo dei quali arrivato nel 2025, quando l'attrice aveva 42 anni

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Margot Sikabonyi

Per milioni di telespettatori resterà sempre Maria Martini, la ragazza cresciuta davanti alle telecamere di Un medico in famiglia. Oggi però Margot Sikabonyi è soprattutto una mamma di tre figli, l’ultimo dei quali arrivato nel 2025, quando l’attrice aveva 42 anni.

Una maternità vissuta con una consapevolezza diversa rispetto al passato, dopo la separazione dal padre dei suoi primi due bambini e un lungo percorso personale che l’ha portata a rivedere molte delle sue priorità. Lontana dall’immagine della famiglia perfetta, Sikabonyi ha imparato ad accogliere anche le difficoltà, raccontando senza filtri la stanchezza, le notti insonni e la felicità di crescere tre maschi.

Quanti figli ha Margot Sikabonyi e come si chiamano

Margot Sikabonyi ha tre figli maschi: Bruno James, Leonardo e Michele. Il primogenito è nato il 22 maggio 2015, mentre Leonardo è arrivato nel marzo 2017. Entrambi sono nati dalla relazione dell’attrice con Jacopo Lupi, ceramista dal quale si è successivamente separata.

Nell’autunno del 2025 la famiglia si è allargata con la nascita di Michele, il terzo figlio, arrivato a otto anni di distanza dal fratello Leonardo. Una gravidanza annunciata sui social nel giugno dello stesso anno, con un video nel quale l’attrice aveva scelto di sorprendere i follower mostrando il pancione.

La nascita del piccolo ha segnato una nuova fase nella vita dell’ex protagonista della fiction Rai. A differenza dei primi due figli, Michele è nato quando Margot aveva già superato i quarant’anni e affrontato la fine di un matrimonio. L’attrice ha preferito mantenere riservata l’identità del padre del bambino, pur raccontando pubblicamente la propria esperienza di mamma all’interno di una famiglia allargata.

La terza maternità a 42 anni e la vita dopo il divorzio

Diventare mamma per la terza volta ha avuto per Margot Sikabonyi un significato particolare. In un’intervista nel gennaio 2026, l’attrice ha raccontato quanto sia cambiato il suo modo di affrontare la maternità rispetto a quando aveva trent’anni.

Con Bruno James e Leonardo, ha spiegato, sentiva spesso il peso delle aspettative e il bisogno di costruire una famiglia senza imperfezioni. Con Michele, invece, è arrivata una serenità che prima faticava a trovare.

“A 30 anni essere mamma mi sembrava spesso un’avventura ingestibile”, ha confidato, ricordando le insicurezze che accompagnavano i primi anni da genitore. Oggi riesce a godersi maggiormente il rapporto con il figlio più piccolo, anche se le responsabilità sono aumentate.

La sua quotidianità è quella di una madre con tre bambini di età diverse, ciascuno con esigenze e ritmi propri. A rendere tutto più impegnativo c’è anche la distanza dai familiari, che non possono offrirle un sostegno costante.

La separazione da Jacopo Lupi ha rappresentato uno dei passaggi più dolorosi della sua vita. L’attrice non ha mai nascosto quanto sia stato difficile accettare la fine del progetto familiare nel quale aveva creduto. Un’esperienza che l’ha portata a interrogarsi sul proprio ruolo di donna e di madre, imparando progressivamente a rinunciare all’idea che tutto debba necessariamente andare secondo i piani.

Oggi parla della sua famiglia allargata con naturalezza, riconoscendo la fatica di conciliare le necessità dei figli con il lavoro e gli impegni personali.