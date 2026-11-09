Fiocco celeste a Il Paradiso delle Signore, è nato il figlio di Filippo Scarafia

Una gioia immensa per Roberto de Il Paradiso delle Signore che ha annunciato sui social l'arrivo del suo primogenito. E un video girato sul set rivela un retroscena tenerissimo

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IPA Filippo Scarafia

Filippo Scarafia, uno dei volti più amati de Il Paradiso delle Signore, è diventato papà per la prima volta. L’attore, che nella soap di Rai 1 interpreta Roberto Landi fin dalla prima stagione, ha condiviso la notizia sui social con un messaggio emozionante e un video che ha sorpreso i fan. E dietro questo momento speciale c’è anche una storia d’amore che dura da molti anni.

Filippo Scarafia, Roberto de Il Paradiso delle Signore è diventato papà

Fiocco celeste per Filippo Scarafia, l’attore de Il Paradiso delle Signore che ha accolto il suo primo figlio, Duccio. La bellissima notizia è arrivata domenica 8 novembre, quando l’interprete di Roberto Landi ha deciso di condividere con i suoi follower uno dei momenti più importanti della sua vita privata.

“Ieri la mia vita è cambiata per sempre. Viva Duccio. Viva la mamma“, ha scritto l’attore su Instagram, annunciando così la nascita del bambino e svelandone il nome.

Poche parole, ma cariche di emozione, che raccontano tutta la felicità dell’attore per l’arrivo del suo primogenito. Un momento particolarmente significativo per Filippo, che già in passato aveva espresso il desiderio di diventare padre.

L’annuncio ha immediatamente suscitato l’entusiasmo dei fan de Il Paradiso delle Signore, che negli anni hanno imparato a conoscere e apprezzare l’attore grazie al personaggio di Roberto Landi.

Sotto il post sono arrivati numerosi messaggi di congratulazioni, auguri e affetto, anche da parte dei colleghi che condividono con lui il set della serie.

Ma a rendere ancora più speciale la notizia è stato il modo in cui Scarafia ha scelto di raccontarla. Non si è limitato ad annunciare la nascita di Duccio: ha voluto condividere anche un ricordo particolarmente divertente legato ai mesi della gravidanza.

Il video sul set de Il Paradiso delle Signore: la sorpresa ai colleghi

Nel post pubblicato su Instagram, Filippo Scarafia ha mostrato il momento in cui ha annunciato ai colleghi de Il Paradiso delle Signore che sarebbe diventato papà.

Un video girato dietro le quinte della soap, nel quale il 36enne ha deciso di comunicare la notizia con un pizzico di ironia, trasformando un momento della sua vita privata in una scena degna della fiction.

Davanti agli altri membri del cast, Scarafia ha infatti tirato fuori l’ecografia del bambino, mostrandola ai presenti con un’espressione divertita. “Che dite, mi assomiglia? Divento babbo”, ha esclamato, scatenando la sorpresa e le risate dei colleghi e non nascondendo le sue origini toscane.

Chi è Giulia, la compagna di Filippo Scarafia

Accanto a Filippo Scarafia c’è da tempo Giulia. I due sono legati da ben undici anni. Per amore dell’attore lei si è trasferita a Roma, dove oggi lavora come dentista.

“Si è trasferita per amore e lavora come dentista. Lavora tanto, così se torno prima di lei, cucino, faccio la spesa, gestisco la donna delle pulizie. Quando lo racconto a pranzo dai suoceri, Anna, mia suocera, dice: ‘Eh vabbè, ma Giulia lavora’. Io esco alle sei del mattino, torno alle sei di sera, studio dieci scene per il giorno dopo…”, ha raccontato lui con ironia in un’intervista.

E alla domanda su eventuali nozze, Scarafia è stato molto chiaro: “Preferirei dei figli al matrimonio. Non perché non ci tenga, ma siamo cresciuti praticamente insieme. Il matrimonio sarebbe solo una festa, un puntino sulla i. Non ho bisogno di sposarmi per sentirmi unito a lei, abbiamo passato talmente tante cose insieme…”.

Parole che oggi assumono un significato ancora più speciale, considerando che il desiderio di diventare genitore si è finalmente realizzato.