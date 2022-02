Totti-Blasi, spunta “il tesoro di famiglia”. E lui va da solo da Maria De Filippi

Ilary e Totti, un amore lungo 20 anni: la loro bellissima storia in foto

Nonostante le smentite, non si placano i rumors sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora spunta il tesoretto di famiglia che sarebbe al centro delle liti che hanno portato alla fine del matrimonio. E intanto lui se ne va da solo a C’è posta per te, ospite di Maria De Filippi, nella puntata di sabato 26 febbraio.

Il patrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti

Stando a quanto riporta La Repubblica a far incrinare il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe una questione di patrimonio e non di flirt. Infatti, nei giorni scorsi erano circolate voci su una presunta relazione dell’ex capitano della Roma con una certa Noemi Bocchi con cui era stato avvistato non poco tempo fa perfino allo stadio. L’ex marito di lei, Mario Caucci, ha smentito seccamente l’indiscrezione esprimendo solidarietà a Totti: “Se fosse vero doveva usare più attenzione, soprattutto per i nostri figli e anche per quelli della coppia”. Mentre per quanto riguarda la bella Ilary si è parlato di un flirt con un attore impegnato.

Ma questi sono dettagli. Secondo La Repubblica infatti dietro la presunta crisi ci sarebbero questioni economiche. Il quotidiano sostiene che in famiglia a gestire il patrimonio è Ilary Blasi, con l’aiuto della sorella Silvia che un tempo gestiva anche i profili social del cognato. Sembra infatti che la presentatrice avesse deciso di interrompere alcune abitudini del marito che mettevano a rischio il patrimonio. Totti infatti è noto per la sua generosità che lo ha portato a prestare soldi a tanti amici e conoscenti.

Ilary ha voluto mettere fine a tutto questo per salvaguardare le ricchezze di famiglia, selezionando accuratamente le persone da aiutare. Il patrimonio Blasi-Totti, come riporta il quotidiano, comprende diverse proprietà immobiliari che comprendono, oltre ad appartamenti, anche negozi, ristoranti e un centro sportivo.

Francesco Totti a C’è posta per te

Mentre le indiscrezioni volano, Totti va in tv da solo senza Ilary, ospite da Maria De Filippi, a C’è posta per te. L’ex bomber della Roma si presenta elegantissimo in completo nero ed è perfettamente a suo agio, sorridente e sereno, nello studio di Queen Mary che lo accoglie in mini dress nero a pois colorati, in pieno spirito carnevalesco.