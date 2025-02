Tony Effe, gaffe con un altro cantante a Sanremo 2025: “Mi ha scambiato per Vessicchio”

"Io con Tony Effe speravo in una rissa, ma lui alle prove del Festival mi ha scambiato per il maestro Vessicchio", ha raccontato l'artista in tv

Fonte: IPA Tony Effe

Continuano ad emergere curiosità e retroscena sul Festival di Sanremo 2025, che tanto successo ha avuto sotto la guida di Carlo Conti. Al centro dell’ultimo racconto ancora una volta Tony Effe, che è stato uno dei cantanti più chiacchierati di questa edizione nonostante la sua canzone, Damme ‘na mano, non abbia convinto fino in fondo tanto da ottenere solo il venticinquesimo posto in classifica. Il rapper romano ha, tra le tante cose, commesso una terribile gaffe con Brunori Sas, come raccontato dallo stesso cantante calabrese in un programma tv.

Tony Effe e la gaffe con Brunori Sas a Sanremo 2025

Intervistato da Diego Bianchi a Propaganda Live su La7, Brunori Sas ha raccontato un divertente aneddoto sul primo incontro con il rapper Tony Effe: “Mi ha scambiato per Beppe Vessicchio”. I due si sono conosciuti a Sanremo 2025 dove, come confermato dall’artista calabrese, non ci sono stati particolari screzi o polemiche tra i Big in gara.

“Quest’anno non si sono create polemiche, ma anche prima del Green Carpet, eravamo lì in quella sorta di sala d’attesa in cui ci hanno tenuto per un’ora. – ha rivelato Brunori – Da una parte ti ergono a divinità, dall’altra ti mettono in una sorta di castigo continuo in cui ti rendono ridicolo. Addirittura, a un certo punto si era creata una sorta di atmosfera scolastica, in cui quelli della Rai sono venuti a dirci di stare in silenzio”.

“Non si è creato mai, che so, un confronto tra il rapper e il cantautore. Io con Tony Effe speravo in una rissa. – ha dunque confidato divertito Brunori Sas – Da quattro mesi faccio pugilato, già mi sento pugile. Al primo incontro alle prove, ho parlato con Tony Effe per mezz’ora di pugilato, dopo lui è salito in camera e ha detto al suo manager: “È simpatico il direttore d’orchestra”, riferendosi a me. Penso che mi abbia preso per Beppe Vessicchio”.

Un retroscena che per ora non ha trovato conferma da parte di Tony Effe che, dopo la partecipazione a Sanremo, si è un po’ defilato dalla scena pubblica. Non ha neppure partecipato alla puntata speciale di Domenica In e si vocifera con una certa insistenza di una crisi con Giulia De Lellis, che l’ha accompagnato nella città dei fiori e non l’ha mai lasciato solo durante la settimana sanremese. Dove Tony non ha di certo lasciato il segno con le sue performance sul palco dell’Ariston.

Brunori Sas: “Perché non ho vinto Sanremo 2025”

A Propaganda Live Brunori Sas ha parlato anche della sua mancata vittoria al Festival di Sanremo 2025. Il cantuatore è stato il più votato dal pubblico per tutta la serata del 15 febbraio, ovvero quella della finale, ma poi, durante la votazione a cinque è stato superato da Lucio Corsi e Olly e si è dunque dovuto accontentare del terzo posto (oltre al Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo).

“Per le ragioni che storicamente hanno portato la Sinistra a essere sempre dalla parte degli sconfitti, ci sentiamo vicini al popolo ma allo stesso tempo il popolo ci fa schifo, tutti tranne le signore alle transenne”, ha risposto il cantautore, scherzando.