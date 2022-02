Tomaso Trussardi dopo la rottura con la Hunziker: la prima foto in intimità

Divorzio Hunziker, Trussardi resta solo con Odino

Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, tutti e tre ritratti di spalle, in una foto senza spiegazioni testuali: questa la prima immagine di famiglia (oltre a quella con Odino) che pubblica l’imprenditore dopo la chiacchierata e improvvisa (anche se poi si è scoperto che la crisi si trascinava da tempo) rottura con Michelle Hunziker. Un momento di intimità e quotidianità che arriva a calmare le acque dopo le tante dichiarazioni rilasciate sulla fine del matrimonio, durato 10 anni, e le polemiche sulla vita privata di entrambi.

Tomaso Trussardi e le bambine: la foto

Nessuna didascalia per la foto che ritrae Tomaso Trussardi abbracciato alle due bambine, tutti e tre di spalle, intenti a fissare il tenerissimo levriero Odino nell’elegante e sontuoso salone della casa di Bergamo: Trussardi sembra intenzionato a far parlare l’immagine senza aggiungere nulla. È la prima condivisione sui social che fa svelando qualcosa di sé dalla rottura con la Hunziker e per sancire questo ritorno alla “normalità” sceglie un momento di intimità famigliare che sembra suggerire serenità. La vita di un papà single, come per tante altre persone.

La foto sta piacendo moltissimo ai follower dell’imprenditore e i commenti sono numerosi: “Avete costruito una bellissima famiglia e l’amore vince sempre”, scrive un fan, mentre un altro sancisce: “Questo è spettacolo, tutto il resto non conta”. Anche Aurora Ramazzotti, nata dall’amore tra la Hunziker e Ramazzotti, ha messo il suo like apprezzando il post, nonostante si parli tanto di un rapporto sempre più sottile e inesistente tra lei e Trussardi.

Tomaso Trussardi: un messaggio chiarissimo

Il fatto che Tomaso Trussardi abbia deciso di interrompere la serie immagini riferite alla sua professione di imprenditore (e di appassionato di motori) che impera sul feed sembra essere un messaggio chiaro: la fine di qualcosa e un nuovo inizio in tranquillità. Un dettaglio, in particolare, sembra suggerirlo: il post arriva dopo due giorni dalla prima serata dello show Michelle Impossible in cui la Hunziker ha baciato l’ex Eros Ramazzotti, ricordando la loro storia d’amore e intonando la canzone Più bella cosa non c’è che il cantante romano le aveva dedicato negli anni ’90.

Michelle, prima di esibirsi, ha raccontato: “Non l’ho più cantata, neanche sotto la doccia. Forse solo segretamente con Aurora. Mi sono detta che è sbagliato. È stata una favola e oggi vorrei concedermi di cantarla. Un po’ per pudore, un po’ per non offendere nessuno mi sono preclusa una cosa che avrei sempre voluto fare da vent’anni a questa parte. Cantare a squarciagola una canzone. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla”. Era arrivato il momento di schiarire la voce e urlarla, così lo ha fatto in prima serata. Cosa che pare non essere sfuggita a Tomaso.

I rapporti tra la Hunziker e Trussardi non sono chiari al momento: lui le ha fatto gli auguri di compleanno con una storia Instagram con il cane Odino, scrivendo “Tanti auguri a una donna fantastica”, ma la showgirl aveva ricondiviso il post pubblicato dal profilo di Odino, non da quello di Tomaso. Lei pare decisamente più ai ferri corti, tanto da non aver mai fatto alcun riferimento all’ex marito per tutta la durata della trasmissione anche se sono stati rispolverati amori passati, mentre lui ha cercato un qualche tipo di dialogo. Quello che è certo è che anche Tomaso Trussardi è pronto a voltare pagina: una foto così parla chiaro.