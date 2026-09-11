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IPA Francesco Guccini

La figlia Teresa e la moglie Raffaella Zuccari sono le uniche eredi legittime di Francesco Guccini. Il cantautore lascia un ricco patrimonio, tra beni immobiliari e diritti d’autore, e a beneficiarne in particolar modo sarà la coniuge. Guccini riscrisse il proprio testamento per nominare sua erede universale la donna sposata in terza età e al suo fianco per quasi trent’anni. Pur con amarezza, la figlia rispetterà le volontà del padre.

La casa di famiglia diventa di proprietà della nuova moglie

Nel 2022, quasi in segreto, Francesco Guccini scrisse un nuovo testamento per sostituire quello redatto nel 2015. Il nuovo atto nomina la moglie Raffaella Zuccari come sua erede universale. Alla donna che fu al suo fianco per gli ultimi trent’anni della sua vita, il cantautore lascia le sue case. Quella di Pàvana, dove Guccini nacque, e quella di via Paolo Fabbri 43 a Bologna.

La casa di via Paolo Fabbri, cui Guccini dedicò uno dei suoi brani più celebri, dal giorno della sua scomparsa si è trasformata in una meta di pellegrinaggio per tutti i fan del cantautore. Guccini l’acquistò negli Anni ’60 e, prima di ritirarsi in una vita appartata sull’Appenino, ci trascorse metà della propria vita.

Proprio nella casa bolognese nacque e crebbe la figlia Teresa, figlia dell’ex compagna Angela Signorini. L’erede, forse, si aspettava che quel luogo di famiglia sarebbe tornato a lei, ormai adulta, ma così non sarà. Francesco Guccini ha intestato l’appartamento alla nuova moglie e, seppur si dica contrariata, Teresa ne rispetterà le volontà. A Raffaella Zuccari va anche il 50% dei diritti patrimoniali dell’artista e la loro gestione.

Cosa ha lasciato Francesco Guccini alla figlia Teresa

A Teresa Guccini, 48 anni, in sostituzione della quota di legittima, il padre ha lasciato il restante 50% dei diritti patrimoniali d’autore su canzoni e libri e tutte le quote di partecipazione della sua società di capitali Limentra srl. All’unica figlia Guccini ha lasciato anche gli oggetti a lui più cari.

Teresa è chiamata a custodire la chitarra Trameleuc che Guccini usò in ogni concerto. Fu un regalo del chitarrista Juan Carlos Biondini, detto Flaco, tra i più affezzionati collaboratori del cantautore. La possedeva da più di 30 anni. Ancora, alla figlia va il mitico orologio Leonardo Da Vinci, un modello IWC di cui il maestro, sempre lontano da vizi materialistici, andava fierissimo. La raccomandazine è di “spostare le lancette dell’orologio soltanto in avanti per non romperlo”. Infine, l’anello d’oro con le iniziali F e G che appartenne al nonno di Teresa, il padre di Francesco.

Il mistero sul secondo testamento del cantautore

Il patrimonio di Francesco Guccini è stimato tra i 6 e i 10 milioni di euro. Inizialmente, nel 2015, il cantautore aveva voluto dividere i beni al 50% fra la moglie e la figlia. Sette anni dopo, nel 2022, Guccini riscrive il proprio lascito, affidando quasi tutto a Raffaella.

“Il mio auspicio è che riusciate a collaborare utilmente per la gestione comune dei miei diritti artistici” aveva scritto il cantautore nella prima versione del documento. E, nonostante le cose da allora siano cambiate a suo sfavore, Teresa Guccini rispetterà le volontà del padre. Il testamento non sarà impugnato, alla moglie rimarrà tutto ciò che l’artista aveva pensato per lei.