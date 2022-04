Stefano Tacconi ricoverato, l’amore dei figli su Instagram per la sua partita più difficile

Destano grande preoccupazione le condizioni di salute di Stefano Tacconi, storico portiere bianconero che nelle scorse ore è stato colpito da un malore. Ricoverato in ospedale per un’ischemia, sta combattendo la sua battaglia più difficile. E lo fa circondato dall’affetto della sua splendida famiglia: i figli hanno condiviso alcuni messaggi social che ci hanno toccato il cuore.

Stefano Tacconi, l’amore dei figli

In questo momento così doloroso, Stefano Tacconi può contare sull’amore della famiglia e delle persone a lui più care. Tanti sono i messaggi che ha ricevuto dai fan, dai tantissimi amici e dai colleghi con cui ha condiviso una lunga e brillante carriera nel mondo del calcio. Accanto a lui c’è, naturalmente, la moglie Laura Speranza: innamoratissimi da più di 30 anni, sono convolati a nozze nel 2011 e hanno accolto con grande gioia 4 splendidi figli. Sono proprio loro, in queste ore difficili, a donare sostegno e amore al papà, stringendosi attorno a lui.

Andrea Tacconi, il primogenito, ha voluto condividere su Instagram un messaggio tenerissimo per Stefano: “Riprenditi papi, sei un leone, vincerai anche questa battaglia” – ha scritto tra le sue storie, in calce ad una splendida foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti. Quindi, rivolto ai molti fan che hanno speso un pensiero per suo padre, ha aggiunto: “Siete veramente in tantissimi, grazie a tutti”. Le ruggini del passato sono ormai sepolte, resta solo un amore grandissimo che li ha uniti anche in ambito professionale. Grazie alla loro passione comune, infatti, hanno dato vita ad un’azienda vinicola che continua a riscuotere grande successo.

Anche Virginia, la più grande delle sue figlie femmine, ha scelto i social per dedicare un messaggio d’amore al papà: “Torna da me” – ha scritto semplicemente, pubblicando tra le sue storie di Instagram una bellissima foto in cui è stretta in un dolce abbraccio con Stefano. La loro sofferenza è grandissima, in questi giorni di incertezze e di paura. Solo l’amore può alleviare questo dolore immenso, e ne stanno ricevendo tantissimo come un balsamo per il loro cuore.

Stefano Tacconi, il malore improvviso

Le condizioni di Stefano Tacconi, che è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso il reparto di neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, sembrano essere piuttosto serie. L’ex portiere è stato colpito da un’ischemia nelle prime ore di sabato 23 aprile, in maniera del tutto improvvisa. La sera precedente era ad Asti, per una cena benefica volta a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana. Era in compagnia di suo figlio Andrea, con il quale aveva trascorso momenti bellissimi e di gran divertimento.

La mattina successiva, dopo colazione, Stefano ha iniziato ad accusare un forte mal di testa. Messosi ugualmente in viaggio, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate sino a perdere i sensi. E in quel momento sono stati allertati i soccorsi: condotto presso l’ospedale di Asti, i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo immediatamente ad Alessandria, dove alcuni specialisti avrebbero potuto prendersi cura di lui. Secondo l’ultimo bollettino medico, che Andrea ha condiviso su Instagram, Tacconi è attualmente in “condizioni ancora importanti ma stazionarie”. In tantissimi ora si stringono attorno a lui e alla sua famiglia, nella speranza che possa presto riprendersi e finalmente tornare a casa.