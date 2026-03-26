Stefano De Martino sparito con gli amici dopo la nomina a Sanremo: “È blindato”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino

Per Stefano De Martino è un periodo d’oro, almeno sul versante lavorativo: Affari tuoi battaglia con La Ruota della Fortuna ma è tornato a vincere nella gara degli ascolti contro Gerry Scotti, Stasera tutto è possibile domina il mercoledì sera, lasciando gli altri programmi a bocca asciutta. E non dimentichiamo la nomina a conduttore del Festival di Sanremo, annunciata proprio durante la serata finale della kermesse musicale da Carlo Conti.

Se da un lato per il conduttore si tratta di un grande attestato di stima da parte della rete, dall’altra però starebbe compromettendo la sua vita privata. Secondo le ultime indiscrezioni infatti De Martino non vedrebbe più gli amici e un legame in particolare sarebbe in crisi.

Stefano De Martino, cambio di vita dopo la nomina a Sanremo

È un momento particolarmente fortunato per Stefano De Martino dal punto di vista professionale: da Affari tuoi, che nonostante la concorrenza spietata di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna mantiene uno zoccolo duro di spettatori, a Stasera tutto è possibile, lo show che conduce ormai da tanti anni e che continua a tenere incollato il pubblico di Rai2.

Ma è stata la nomina a conduttore del prossimo Festival di Sanremo a consacrarlo come volto di punta della Rai. Di certo un grande riconoscimento per la sua carriera, che però a quanto pare, starebbe pregiudicando i suoi rapporti personali. L’importante ruolo televisivo sul palco dell’Ariston lo avrebbe allontanato dalle persone a lui più care. A raccontarlo è Alberto Dandolo che su Oggi, nella rubrica “I buoni, i belli, i cattivi”, ha fatto sapere del cambio di alcune abitudini che De Martino avrebbe messo in atto dopo essere stato indicato come conduttore di Sanremo.

“Ha cambiato numero di cellulare, centellina le uscite pubbliche ed è blindato da uno staff che seleziona accuratamente ogni suo appuntamento”, si legge sul magazine: “Da quando è stato scelto come conduttore del prossimo Sanremo anche per gli amici più stretti è diventata un’impresa titanica persino organizzare una cena in sua compagnia“.

Il rapporto con Gilda Ambrosio in crisi

A risentire particolarmente di questo cambio di vita sarebbe Gilda Ambrosio, imprenditrice legata da tempo a De Martino da un’amicizia che in molti hanno spesso definito qualcosa di più. E pare che sia stata lei a proporre al conduttore un ultimatum. Grande amica e presenza fissa nella vita di Stefano, la stilista si sarebbe ridotta a vederlo solo nei ritagli di tempo.

E già da tempo Gilda avrebbe posto paletti ben fermi nel loro rapporto: “Se non occuperà un ruolo centrale nella vita di De Martino è pronta a guardare avanti e voltare definitivamente pagina”, si legge sul giornale. Ambrosio infatti non gradirebbe i tanti flirt attribuiti al conduttore, e pare che voglia scrollarsi di dosso l’ambiguo ruolo di amica speciale.

Lei ha sempre smentito che la loro relazione vada oltre alla semplice amicizia: “Stefano è un professionista che stimo e un amico e basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”.