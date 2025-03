Secondo il chirurgo Carlo Galata, Stefano De Martino sarebbe intervenuto in più punti del suo corpo per migliorare la sua bellezza. Ecco quali

Fonte: IPA Stefano De Martino

Bello, simpatico, intelligente e ottimo intrattenitore: Stefano De Martino è di certo l’uomo del momento e non potrebbe essere diversamente. I suoi successi sono sotto gli occhi di tutti e, malgrado debba lavorare ancora molto per affermare il suo talento, è la figura su cui la Rai vuole puntare per il futuro. A tenere ancora banco, però, sono i presunti ritocchi estetici ai quali sarebbe ricorso per migliorare la sua bellezza e che comunque non ha mai negato apertamente. Ora a parlare su TikTok è il chirurgo Carlo Galata, che ha analizzato alcune parti del suo corpo per capire come sia intervenuto nel corso degli anni.

Stefano De Martino e la chirurgia estetica, dove sarebbe intervenuto

Star di TikTok e chirurgo estetico, Carlo Galata ha analizzato una foto di quando Stefano De Martino aveva circa 20 anni ed era uno dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Allora si esibiva come ballerino ed era chiaro che brillasse di una luce speciale. La prima ad accorgersene fu proprio Maria De Filippi, che lo invitò al centro dello studio perché il pubblico si accorgesse di lui. “Partiamo da ciò che è più evidente”, spiega il medico, “Le orecchie a sventola oggi hanno una posizione più aderente alla testa. Segno che è stato eseguito un intervento di otoplastica“.

E ancora: “Il naso appare più armonioso e proporzionato, con un dorso dritto e un leggero restringimento che valorizza i suoi lineamenti. Le occhiaie appaiono invece più distese e riempite donandogli un nuovo sguardo, più luminoso. Gli zigomi appaiono più voluminosi e scolpiti donando maggiore struttura al viso senza appesantirlo. Una leggera volumizzazione delle labbra le ha inoltre rese più piene e più sensuali”. E infine: “Il neo sul labbro sinistro è stato rimosso”. Il chirurgo definisce così la bellezza di Stefano De Martino come costruita ma comunque naturale.

Il suo rapporto con la chirurgia estetica

Non è la prima volta che si parla di ritocchi estetici in riferimento al conduttore di Torre Annunziata, che è di certo cambiato molto nel corso degli anni. I capelli sono infatti tenuti più naturali, mentre la barba curata è diventata uno dei suoi tratti distintivi. A parlare dei possibili interventi compiuti nel corso del tempo era stato proprio lui, a Belve, rispondendo alla domanda diretta di Francesca Fagnani.

“La parte del corpo che mi piace di più sono le mani; altro non posso dire perché siamo in fascia protetta. La parte che mi piace di meno sono i piedi. Con la chirurgia estetica ho un rapporto buono“, aveva spiegato il conduttore, “Se fa stare meglio sono favorevole, però poco, altrimenti diventa controproducente”. Non aveva però parlato del dettaglio degli interventi che aveva scelto di fare, limitandosi a dichiararsi favorevole a ogni tipo di scelta, se fatta per migliorare se stessi.

Di certo, col tempo è cambiato il suo approccio al lavoro che sta affrontando con maggiore consapevolezza. E i risultati non mancano: oltre al successo di Affari tuoi, è tornato anche alla guida di Stasera tutto è possibile replicando i risultati ottenuti nella passata stagione.