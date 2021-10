Stefano De Martino: il gesto inaspettato di Emma e il silenzio di Belen

Belen: l’amore per Antonino, i figli e gli ex famosi

Stefano De Martino compie 32 anni ed Emma Marrone lo sorprende con un gesto inaspettato. L’ex marito di Belen Rodriguez ha festeggiato il suo compleanno con un post su Instagram, pubblicando uno scatto in cui mostra le candeline della torta.

“Grazie a tutti per l’affetto”, ha scritto l’ex ballerino di Amici, oggi conduttore di successo, fra i volti più amati della tv. In tanti hanno commentato il post, da Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, a Lorella Cuccarini, sino a Mara Venier. Fra i tanti commenti anche quello di Emma Marrone che ha attirato da subito l’attenzione. “Auguri Ste”, ha scritto la cantante, che ha ricevuto anche la risposta dell’ex che ha ringraziato, felice.

Era il 2009 quando Emma e Stefano si incontrarono ad Amici. All’epoca lui era un ballerino della scuola più famosa d’Italia, lei una cantante in cerca di successo. Fra i due nacque un amore travolgente, arrivato al capolinea nel 2012 quando, proprio in quegli stessi studi televisivi, De Martino incontrò Belen.

Da allora sono passati anni ed entrambi hanno fatto pace con il passato. Stefano ha sposato la Rodriguez, da cui ha avuto il piccolo Santiago, per poi divorziare. Oggi i rapporti con Emma sono ottimi, tanto che l’ex compagna ha deciso di fare pubblicamente gli auguri al conduttore. Un gesto che è stato molto apprezzato dai follower che hanno notato un altro dettaglio: l’assenza di Belen.

La showgirl argentina infatti è rimasta in silenzio nel giorno del compleanno dell’ex. La Rodriguez ha ormai voltato pagina dopo la fine del suo matrimonio, ritrovano la felicità accanto ad Antonino Spinalbese. La modella e il 26enne sono da poco diventati genitori della piccola Luna Marie e si stanno godendo un periodo particolarmente felice della loro vita.

Se Belen ha ritrovato l’amore, Stefano invece sembra deciso a rimanere single. Archiviate le indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Andrea Delogu, De Martino è pronto a concentrarsi sulla stagione televisiva e sulla sua carriera. “Sono felicemente scapolo – ha raccontato qualche tempo fa -. Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”.