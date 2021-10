Stefano De Martino, doccia fredda in arrivo: sfuma un progetto Rai

Grande delusione per Stefano De Martino: pare che il conduttore, che ben presto tornerà sul piccolo schermo con un progetto tutto suo, dovrà rinunciare a un altro programma, una trasmissione che gli era stata promessa in tempi non sospetti.

Stefano De Martino, la delusione per il progetto Rai

Già da tempo si parla tra gli addetti ai lavori (e non solo) di una serata speciale per Rai 2: si tratta dello show I miei primi 60 anni, per festeggiare il prestigioso compleanno della rete. La ricorrenza cadrà il 4 novembre: correva l’anno 1961 quando Mina ha tenuto a battesimo il Secondo Programma, diventato poi negli anni successivi Rai 2.

Nonostante il silenzio delle ultime settimane, che poteva magari lasciar presagire che l’idea fosse stata accantonata, lo show si farà: semplicemente, lo speciale è stato spostato nel palinsesto rispetto alla data di precedente messa in onda. A svelarlo il portale di Davide Maggio, che ha anche lanciato un’indiscrezione: a condurre questo speciale ricordo, I miei primi 60 anni, non ci sarà Stefano De Martino, che quindi si ritroverà a fare i conti con questa doccia fredda.

La conduzione del programma, del resto, era stata data per certa: la notizia era stata rivelata proprio da Ludovico Di Meo, il direttore di Rai 2, che aveva dichiarato: “Stefano è un volto talmente importante per noi che gli faremo condurre la serata per i 60 anni della rete“.

Le cose però adesso sembrano cambiate, come ha rivelato il portale: “A guidare i telespettatori, tra la storia del canale, ci sarà una donna, volto di rete, che starebbe definendo gli ultimi dettagli con l’azienda”. È quindi ancora avvolto nel mistero il nome della conduttrice dello show, ma a quanto pare la sua figura sarà di raccordo rispetto alle immagini che verranno mostrate per celebrare i 60 anni della rete che ha dato i natali a titoli famosissimi come Portobello, Indietro Tutta, e, tra i programmi più recenti, L’Isola dei Famosi, Anno Zero, Beautiful, Il Maresciallo Rocca, Friends, ER – Medici in Prima Linea e tanti altri.

Stefano De Martino, il suo nuovo progetto

Se da un lato De Martino dovrà rinunciare allo show di celebrazione dei 60 anni di Rai 2, dall’altro si sta già preparando per il suo nuovo programma: come annunciato sempre dal portale di Davide Maggio, il conduttore sarà al timone di Bar Stella, che porta lo stesso nome del locale del nonno di De Martino in cui il conduttore è praticamente cresciuto e ha trascorso gran parte della sua infanzia.

Il programma sarà un happening, difficile da incasellare in un genere preciso, con tanti ospiti e atmosfere di leggerezza. Bar Stella andrà in onda tra qualche settimana, a dicembre, con due puntate in seconda serata. Lo show segnerà il ritorno su Rai 2 di Stefano De Martino, dopo la sesta edizione di Stasera Tutto è Possibile, conclusasi a marzo di quest’anno, e l’impegno come giurato di Amici di Maria De Filippi.