Star in the star, nuovo show musicale per Canale 5: chi potrebbe condurlo

editato in: da

L’estate è alle porte ma si parla già del palinsesto autunnale di Mediaset: pare infatti che ci siano delle novità per Canale 5. Si tratta di Star in the star, un nuovo show musicale che andrà ad arricchire la già nutrita proposta della rete.

A lanciare l’anteprima è stato TvBlog, che ha già svelato qualche dettaglio sul nuovo programma che andrà in onda in prima serata e intratterrà il pubblico dopo la pausa estiva. Stando a quanto riportato dal portale, la trasmissione dovrebbe essere un mix fra Tale e quale show e Il Cantante mascherato.

Una emozionante sfida tra celebrità, che truccati e imparruccati in modo da rendersi irriconoscibili, dovranno esibirsi sulle note di un brano celebre di una star nazionale o internazionale. La performance si dividerà in due parti: si partirà con un playback del brano originale, per poi continuare dopo un minuto con la propria voce.

Compito della giuria – che dovrebbe essere composta da almeno tre elementi – e del pubblico in studio, sarà quello di capire chi si cela dietro il travestimento. Per indirizzare meglio i giudici e gli spettatori saranno mostrati dei video che sveleranno qualche indizio sul personaggio in gara.

Come nello show condotto da Milly Carlucci, al termine di ogni puntata il concorrente meno capace dovrà mostrarsi, spogliandosi in diretta davanti alle telecamere del travestimento che nasconde la propria identità. Chi dimostrerà il proprio talento con le performance più convincenti andrà avanti nel programma, che pare preveda circa 4 o 5 puntate.

Stando a quanto riportato da TvBlog quindi nessuna maschera, ma tanto trucco per celare la vera identità delle celebrità in gara nella trasmissione. Il format ha già riscosso un certo successo in Germania, dove va in onda con il titolo Big performance e la conduzione di Michelle Hunziker.

Potrebbe essere proprio lei, forte dell’edizione tedesca, a presentare lo show anche in Italia. È anche vero che la Hunziker sarà anche impegnata, sempre in autunno, con la conduzione di All together now sempre su Canale 5. Voci di corridoio però vorrebbero al timone dello show Alessia Marcuzzi, rimasta fuori dalla nuova stagione di Temptation Island, o di Ilary Blasi che ha appena terminato la sua avventura con l’Isola dei Famosi.