Sonia Bruganelli in TV con un suo programma, in barba alle critiche

Sonia Bruganelli: mamma meravigliosa, imprenditrice visionaria, moglie innamorata

“Molto madre, a volte moglie, ancora figlia, sempre sorella, altalenante amica e un po’, ma solo un po’…imprenditrice!”. Recita così la biografia di Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram. Romana, classe 1974, è conosciuta ai più per essere la moglie di Paolo Bonolis. Chi bazzica i social, la ricorda anche per le polemiche delle quali è spesso protagonista. Nella vita di tutti i giorni, invece, la Bruganelli è un’imprenditrice di successo, a capo di una casa di produzione, la SDL2005.

Un’imprenditrice che ha lavorato per anni dietro le quinte di diversi programmi televisivi, uno su tutti Avanti un altro, condotto dal marito, e che adesso si appresta a tornare in video con un format da lei ideato. Ne I libri di Sonia – questo il titolo del programma, disponibile da dicembre su Tim Vision – incontrerà gli autori dei libri in classifica. Tra gli ospiti, Luca Bianchini, Luca Bizzarri, Georgette Polizzi, Sandro Veronesi e altri.

‘Sono felice e soddisfatta’, rivela a Chi, ‘Un progetto, legato alla mia passione per i libri, adesso si trasforma in realtà in tv’. Dunque, la Bruganelli torna in video. La sua carriera inizia da ragazzina, nel corpo di ballo di Bulli e Pupe, dove incontra il futuro marito. Il percorso davanti le telecamere si interrompe abbastanza velocemente e Sonia passa dietro le quinte, dove i programmi si confezionano e si toccano con mano gli ingranaggi che li compongono.

Dopo anni defilata, quasi in ombra, inizia a mostrarsi sui social. Il suo profilo Instagram racconta una parte della sua vita personale e familiare, una vita come tante, caratterizzata, però, dai privilegi. Ed è qui che la Bruganelli attira le invidie dei followers, che la attaccano a ogni piè sospinto.

Gli attacchi su Instagram specchio dell’invidia sociale

Dall’aereo privato alle scarpe costose, dai vestiti di alta moda alla vacanza agiata. Sonia racconta per immagini la sua quotidianità e viene criticata. Non è chiaro se le critiche arrivino perché si sente libera di pubblicare ciò che vuole o perché ricca. Forse la seconda. Alle polemiche ha spesso risposto di non trovare nulla di male nel condividere il proprio tenore di vita, se frutto di duro e onesto lavoro.

Il frutto del proprio lavoro. È questo che non si perdona, ancora di più in un periodo cupo in cui, accanto a chi fa fatica a tirare avanti, vi è chi brama per scaricare le proprie frustrazioni su chi ce l’ha fatta. A dare ancora più fastidio della vita pubblica di Sonia Bruganelli è la sua noncuranza nel condividere i suoi scatti. Di istantanee cristallizzate sul suo profilo ve ne sono tantissime, equamente divise tra figli e lavoro, come tantissime donne, mamme lavoratrici.

L’ostacolo, però, arriva con il contesto. Non fa fatica ad arrivare alla fine del mese, dunque è meritevole di essere additata, persino insultata per la vita agiata. Siamo alla follia? Probabilmente sì, ma ormai ci siamo abituati. Cosa si innesca nella mente di chi la segue al punto da sentire il bisogno di insultarla per i suoi averi?

La risposta di Paolo Bonolis

Una spiegazione arriva da Paolo Bonolis, in un’intervista rilasciata a Seconda Linea, programma poco fortunato di Rai 2, condotto da Francesca Fagnani e Alessandro Giuli, sospeso dopo appena due puntate.

La ricchezza è considerata una colpa? È sempre stato (così, ndr). Chi aveva di più era guardato in mala maniera da chi ha di meno. (…) La buona sorte nella vita conta parecchio, ad alcuni è andata meglio che ad altri. Poi ci sono delle peculiarità che certe volte, per una logica di mercato, riescono a fare ottenere di più e ad altri a ottenere di meno. C’è sempre stata questa visione nei confronti di chi ha di più come di qualcosa che non andava bene. Adesso è tutto molto marcato perché con questi benedetti social è un continuo diffondere di pensieri e parole di ogni tipo. Tutti parlano, credo che nessuno ascolti. Il valore delle cose viene determinato dalla fatica che si fa per ottenerle.

Una fotografia lampante del livore che alberga sui social e un’analisi di ciò che bisognerebbe tenere a mente prima di giudicare. Partendo dal presupposto che ciascuno è libero di gestire la propria vita, dunque la propria immagine, come meglio crede, si può discutere dell’opportunità di farlo sui social, specialmente se si è un personaggio pubblico. Il limite, però, sta proprio qui. Il libero arbitrio appartiene a chiunque, perché un personaggio pubblico dovrebbe privarsene solo per evitare di attirare critiche?

Le donne traggano ispirazione dalle altre donne

Sonia Bruganelli non è soltanto la moglie di, che spende e spande e si diverte a mostrarlo su Instagram. È un’imprenditrice, lavora e crea lavoro, di conseguenza guadagna. È forse una colpa? No, non lo è. E anche qualora fosse semplicemente la moglie di un conduttore televisivo, chi sono gli altri per decidere cosa mostrare e come della propria intimità?

Il debutto con I libri di Sonia potrebbe fungere da espediente per abbattere i tanti, troppi pregiudizi che attanagliano i tempi attuali. In particolar modo, potrebbe aiutare le tante donne che le indirizzano commenti al vetriolo a trarre ispirazione da un’altra donna che è stata capace di ritagliarsi il suo posto al sole nonostante la presenza ingombrante del marito. E poi c’è un ultimo aspetto, troppo spesso sottovalutato: non è obbligatorio seguire un personaggio sui social. C’è sempre il tasto “non seguire più” pronto per essere cliccato.

La risposta migliore, però, la fornisce la stessa Bruganelli: “Il lato effimero della mia vita non sparirà mai, continuerò a mostrare sempre ciò che reputo bello esteticamente”, confessa a Chi, “Chi mi attacca, in realtà, ha già conosciuto nella sua di vita una sconfitta personale. Io sono così, se vi piaccio seguitemi, altrimenti ciao.”