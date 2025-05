Fonte: IPA Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi

Non è mai troppo tardi per fare pace. E così, dopo essere stati al centro di discussioni piuttosto accese, con scontri verbali decisamente duri, Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi hanno ufficialmente deposto l’ascia di guerra. Finalmente un nuovo inizio per entrambi, dopo accuse, frecciatine e toni sgarbati.

La faida tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi

Ai tempi del Grande Fratello Vip 7, nell’edizione trasmessa su Canale 5 nella stagione 2022-2023 e terminata con la vittoria di Nikita Pelizon, tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi non scorreva buon sangue. La prima era l’opinionista del reality show, il secondo uno dei concorrenti rinchiusi nella Casa più spiata d’Italia (qui ha conosciuto la sua attuale fidanzata, Micol Incorvaia, sorella della più nota Clizia).

Più volte, il videomaker e creator digitale è stato all’epoca oggetto di vari attacchi da parte dell’ex moglie di Paolo Bonolis ed è stato addirittura definito un “subdolo manipolatore”. Ma anche “un burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità” e “una persona senza anima”.

Quando poi la Bruganelli è finita al centro delle polemiche a Ballando con le Stelle, e non sono mancati degli scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli, Tavassi non ha perso occasione per attaccarla e ricordare la cattiveria che lui ha subito al GF Vip.

“Si permise di dirmi “Hai 40 anni e sei subdolo, senz’anima e manipolatore” senza pensare alle ripercussioni psicologiche che avrei subito in quanto “recluso” in una Casa senza contatti con l’esterno”, ha tuonato il romano.

E si è inoltre lamentato delle scuse mai arrivate, neppure lontano dalle telecamere: “Mai, nemmeno a telecamere spente. Ricordo che mentre mi attaccava ridevo perché volevo parlare e non me lo permisero”, ha spiegato in passato Edoardo, parlando dei giorni difficili seguiti alle critiche di Sonia Bruganelli.

Ora i due si sono riappacificati e hanno condiviso la novità sui social, lasciando tutti spiazzati con un video in cui si mostrano sorridenti e molto complici.

Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi hanno fatto pace

“Ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei a distanza di due anni, l’ho manipolata e mi vuole bene”, ha detto con pungente ironia il fratello di Guendalina Tavassi.

“Non solo ti voglio bene, ma credo che tu avresti dovuto vincere il reality, ora ci vogliamo bene”, ha risposto la Bruganelli. “Pensa quanto sono forte a manipolare la gente”, ha replicato divertito l’ex gieffino, in riferimento a quando lei lo ha definito “subdolo manipolatore” durante il programma condotto da Alfonso Signorini.

Questo scambio di battute, decisamente carico di ironia, segna un netto cambiamento rispetto al passato e dimostra che è possibile ricostruire un rapporto dopo un passato piuttosto turbolento.

La reazione dei follower è stata ovviamente di sorpresa ed entusiasmo. Molti hanno accolto con grande favore questa riconciliazione, sottolineando come il mondo del reality possa riservare colpi di scena inaspettati.

La trasformazione del rapporto tra la Bruganelli e Tavassi è stata vista come un segno di maturità e crescita personale da parte di entrambi. E chissà che non tornino in futuro a lavorare insieme in qualche altro programma tv…