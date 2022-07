“So la verità su Johnny Depp”. Kate Moss, la dichiarazione dopo la testimonianza

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Kate Moss continua a difendere l’ex Johnny Depp. In una nuova intervista per la BBC, la top model, oltre a raccontare forti e traumatiche esperienze della sua vita e della sua carriera, è tornata a parlare del processo contro Amber Heard, sostenendo di avere piena fiducia nell’attore e nella giustizia. Anche Kate era stata chiamata a testimoniare in favore di Johnny, difendendolo senza remore. La coppia era stata insieme a lungo negli anni ’90.

Kate Moss: “Mi fido di Johnny e della giustizia”

Kate Moss è stata una delle testimoni chiave nel processo per diffamazione di Johnny Depp contro l’ex moglie Amber Heard, che ha perso e sta cercando tutti i modi per ribaltare la sentenza. La top model aveva rilasciato una testimonianza da remoto a favore dell’attore. La coppia è stata insieme dal 1994 al 1997, rimanendo in buoni rapporti nel tempo.

“Credo nella verità e credo nell’equità e nella giustizia” ha spiegato Kate Moss in una nuova intervista per BBC Radio 4. “So la verità su Johnny. So che non mi ha mai preso a calci giù per le scale” ha aggiunto, facendo riferimento alle accuse mosse all’attore dall’ex moglie. “Dovevo dire quella verità” ha concluso, prima di tornare a parlare della sua vita e della sua carriera.

Intanto Amber Heard, il cui ricorso contro la sentenza che l’ha vista sconfitta è stato respinto, non è pronta ad arrendersi, e ha dichiarato di essere intenzionata a invocare il Primo Emendamento e la libertà di espressione. Tutto pur di non pagare il risarcimento di oltre 10 milioni di dollari.

Il passato difficile di Kate Moss

La supermodella ha parlato anche delle difficoltà del suo passato, nella lunga intervista alla BBC Radio 4. Uno degli aneddoti riguarda i primissimi anni della sua carriera: “Un fotografo mi chiese di togliere il top, ero molto timida ma lo feci. Quando mi chiese di togliere anche il reggiseno scappai, avevo solo 15 anni.” Ha raccontato poi che a causa di questo spiacevole accadimento, da quel giorno si è sentita sempre vulnerabile e spaventata, quando ha dovuto posare in topless davanti ai fotografi.

Kate Moss ha spiegato dunque come ha capito molto presto le insidie di questo mestiere, e ha messo in guardia anche sua figlia: “Per questo dico sempre a Lila di non fare mai ciò che non vuole fare”.

Ha poi parlato delle accuse di uso di droghe nei suoi confronti, quando la ragazza era ancora una bambina: “Attorno a me chiunque faceva uso di sostanze, l’accanirsi contro di me, per portarmi via mia figlia, è stato meschino. Non ho mai fatto uso di eroina nonostante tutti pensassero fosse la causa del mio peso”. La modella ha anche negato di essere mai stata anoressica, un’accusa, se la si può considerare tale, che le è stata fatta per quasi tutta la sua carriera e che le ha causato del male.

La passione di Kate oggi è davvero inaspettata: la Moss si dedica al giardinaggio nella sua casa di Cotswold, in Inghilterra. Non solo, quando non lavora si dedica alla meditazione.