Simona Ventura si mostra al naturale su Instagram: una conquista di libertà

Simona Ventura, estate 2021 tra bikini e famiglia su Instagram

Simona Ventura dà il buongiorno ai fan condividendo sul suo profilo Instagram una sua foto appena sveglia dove si mostra senza trucco e filtri. Un messaggio potente che vuole esaltare la naturalezza.

Simona Ventura dunque pubblica sulla sua pagina Instagram un selfie dalla sua camera da letto e scrive: “Buondì a tutti voi .. oggi ci provo ..appena sveglia , sempre con il sorriso 🙃🙂😁”.

La presentatrice, reduce del successo di Game of Games, si mostra appunto al naturale. Sorride all’obiettivo senza un filo di make up, i capelli spettinati sono raccolti dietro la nuca e dalla foto s’intravvede che indossa una canotta a spallina larga, forse la casacca del pigiama.

Classe 1965, SuperSimo non ha paura di mostrarsi così com’è e la sua foto è un inno alla bellezza naturale, un messaggio a tutte noi di essere sempre positive e piene di energia, proprio come è lei, di accettarci per quello che siamo senza bisogno di impalcature o di cambiarci per adeguarci ai canoni imposti dalla società.

Dunque, la Ventura si schiera dalla parte di Vanessa Incontrada e Mara Venier, solo per fare qualche nome noto, e di tutte quelle donne che sono fiere di se stesse e del loro aspetto. E che soprattutto si lasciano scivolare addosso le critiche inutili e sterili di bulli e hater.

I follower di Simona Ventura apprezzano il gesto e commentano: “Buongiorno a te 😘 belli tu e il tuo sorriso anche appena svegli! Un bacio” e ancora: “Sempre bella Simoooooo…❤️❤️❤️❤️”. “ciao Simona sei sempre bellissima”, “Grande Simo, buongiorno a te☀️😊🌻”.

La sincerità e la concretezza della conduttrice sono apprezzatissime: “❤️ avere il coraggio dei propri anni . Una grande conquista di libertà”. E c’è chi la definisce una grande donna.

Tra i tanti complimenti, c’è anche quello di Sandra Milo, classe 1933, che lo scorso dicembre non ha avuto paura di mostrarsi così com’è e si è spogliata a 87 anni.

Intanto, qualche giorno fa SuperSimo ha anche condiviso le foto del primo bikini di stagione mostrando il suo fisico perfetto, mentre si gode il sole calabrese durante una breve vacanza di famiglia.