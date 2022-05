Simona Ventura, grave incidente per sua mamma: “Non ha mollato mai”

Simona Ventura ha vissuto giorni terribili, preoccupata per le serie conseguenze di un brutto incidente che ha costretto sua madre in ospedale per oltre un mese e mezzo. Solo ora che finalmente il peggio è passato, la conduttrice ha il coraggio di raccontare i suoi timori su Instagram, lanciando un messaggio bellissimo a tutti i suoi fan.

Simona Ventura, l’incidente di sua mamma

Tanto amante dei social (da qualche anno a questa parte) quanto riservata nei momenti in cui la privacy sembra essere d’obbligo, Simona Ventura ha deciso di tenere per sé quello che è stato uno dei periodi più drammatici della sua vita. Diverse settimane fa, sua mamma Anna ha avuto un brutto incidente ed è stata ricoverata per molto tempo a causa di una frattura che l’ha costretta a letto. Ora che si è lasciata alle spalle questi giorni drammatici, la conduttrice è pronta a parlarne ai suoi fan: il suo post su Instagram è dolcissimo, così come le foto della signora Anna.

“Ora lo posso dire (e respirare un sospiro di sollievo). il 1° aprile 2022 (mio compleanno) mia mamma è caduta e le si è rotto il femore (per la terza volta). Aldilà dello spavento, ieri (dopo più di un mese e mezzo) è tornata a casa” – ha scritto la Ventura sui social, condividendo un messaggio d’amore che ha commosso i suoi tantissimi fan. Oltre a ringraziare lo staff sanitario che si è preso cura amorevolmente di sua mamma, la conduttrice ha voluto infatti lanciare un invito toccante: “Brava mamma, non hai mollato mai! Ve lo trasmetto poiché noi (certo, io compresa) dobbiamo stare più vicini ai nostri genitori. Sono fonte di esperienza e di amore”.

Simona Ventura ha poi voluto condividere alcuni scatti bellissimi di sua madre: un dolce selfie insieme nella camera d’ospedale, qualche foto della signora Anna ancora a letto e poi l’attesissimo ritorno a casa. Qui, camminando lentamente con un busto in vita e un carrellino ad aiutarla, la mamma della Ventura è ritornata alla sua quotidianità (letteralmente) un passo alla volta, con grande gioia di tutta la famiglia.

Simona Ventura, il legame con la mamma

Questa brutta disavventura ha reso ancora più evidente agli occhi di tutti il fortissimo legame che c’è tra Simona Ventura e sua madre. Sempre partecipe nella vita di sua figlia, sia in ambito privato che in quello professionale (ha più volte preso parte ad alcuni suoi progetti televisivi), la signora Anna ha affrontato a testa alta anche questo difficile ostacolo che si è frapposto lungo la sua strada. Ed è forse proprio per questo motivo che Simona ha rimandato ancora una volta l’idea di sposare il suo compagno Giovanni Terzi.

In una recente intervista, aveva ammesso che la pandemia e la guerra in Ucraina avevano inciso moltissimo sui suoi progetti futuri. Ma probabilmente anche l’incidente di sua mamma – che fino ad ora aveva tenuto nascosto – ha avuto il suo ruolo. Adesso l’emergenza è rientrata, anche se servirà ancora molto tempo affinché la signora Anna si riprenda del tutto. E la Ventura può tornare a pensare alle tanto sospirate nozze: “Noi ci sentiamo già profondamente legati, ci sentiamo già una famiglia: mancano soltanto le fedi” – ha raccontato la conduttrice.