Simona Ventura, gli auguri di Giovanni Terzi su Instagram: “Non ci lasceremo mai”

Venezia 2021, Simona Ventura ciclone al Lido in pantaloni bianchi

L’amore si racconta con i gesti, ma anche con le parole. E quelle che Giovanni Terzi ha dedicato a Simona Ventura per il suo compleanno sono la quintessenza di un sentimento importante e profondo.

Super Simo è nata il primo aprile del 1965 e celebra i suoi 57 anni. Lo fa con tanti progetti lavorativi in corso e un legame importante che le ha regalato la felicità.

Simona Ventura, gli auguri speciali di Giovanni Terzi su Instagram

Un post con una carellata di foto: così Giovanni Terzi ha affidato ai social gli auguri per Simona Ventura. Immagini di momenti importanti come quello del nove dicembre quando la conduttrice ha presentato lo spot sulla Giornata nazionale della montagna davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oppure lo scatto che immortala le loro mani intrecciate a sugellare un legame profondo.

E un amore unico, come raccontano le parole dolcissime che il giornalista ha scritto sul suo profilo Instagram per la conduttrice: “Auguri amore mio! Il quarto compleanno che ho la fortuna di festeggiare al tuo fianco. Ogni giorno che passa ho il privilegio di conoscere la tua dolcezza, la tua caparbietà e la tua capacità di amare”, si legge nel testo del post Instagram.

“Ami e ti dedichi al prossimo come mai ho visto fare – ha aggiunto Giovanni Terzi – ed il tuo cuore è colmo soltanto di bene. In una immagine ci sono le nostre sue mani che si tengono, era una delle prime nostre foto assieme. “Non ci lasceremo mai” e così è ancora adesso”. Infine ha scritto: “Con te imparo tutti i giorni qualcosa e il nostro amore, davvero, si è già dovuto confrontare con qualche prova importante; ma è amore vero e quindi coriaceo, profondo ed invincibile. Auguri amore mio, auguri Simona Ventura del mio cuore che la vita ti regali sempre il bene che meriti. Io ti amo”.

Una vera e propria dichiarazione, che mostra un sentimento speciale, profondo e duraturo. Parole alle quali Simona ha risposto con un “Amore immenso grazie”.

Anche la conduttrice ha voluto pubblicare un post in occasione del suo 57esimo compleanno, un carosello di scatti di famiglia con gli affetti più importanti accompagnati dalle parole: “Il mio compleanno… Il mio mondo. Happy birthday to me…”.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, un legame profondo

Una coppia solida che condivide con i suoi fan emozioni e un pizzico di ironia: Giovanni Terzi e Simona Ventura stanno insieme ormai da diversi anni e hanno costruito un rapporto bellissimo.

Dai momenti difficili, infatti da circa un anno il compagno giornalista sta portando avanti una battaglia contro una malattia ai polmoni, a quelli più allegri. Ad esempio quando la conduttrice ha pubblicato alcuni scatti a tradimento in cui l’ha immortalata Giovanni Terzi. Foto che sottolineano quella bella autoironia che la contraddistingue, aspetto che condivide con il compagno e che da sempre l’ha fatta amare dai suoi tantissimi fan.

Un legame profondo che emerge dalla complicità, ma anche quando aprono il loro cuore e raccontano dei sentimenti che provano.

Come il post per gli auguri di compleanno che Giovanni Terzi ha dedicato a Simona e che è la quintessenza dell’amore.