Sienna Spiro, chi è la cantante di Great Expectation

Una voce soul, un gusto rétro e un successo cresciuto a velocità impressionante: dopo aver vinto agli MTV VMAs 2026, Sienna Spiro è la cantante da tenere d'occhio

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Sienna Spiro

Se fino a qualche mese fa Sienna Spiro era soprattutto una delle nuove voci più promettenti della scena britannica, gli MTV VMAs 2026 hanno cambiato decisamente le cose. La cantante londinese ha vissuto una serata da ricordare: prima l’esibizione di Great Expectation, poi gli applausi del pubblico e infine la vittoria come Best New Artist. Un premio che arriva nel momento giusto, dopo un’estate che l’ha vista conquistare classifiche e ascoltatori con il suo primo album. Scopriamo tutto su di lei.

Chi è Sienna Spiro, dalla musica a 10 anni al successo

Sienna Spiro è nata a Londra e ha appena 20 anni, ma il suo rapporto con la musica parte da molto lontano. Ha cominciato a scrivere le prime canzoni quando ne aveva dieci e da ragazzina ha studiato canto, crescendo con una colonna sonora fatta di grandi interpreti soul e jazz. Aretha Franklin, Nina Simone ed Etta James sono alcuni dei nomi che hanno contribuito alla sua formazione musicale.

A 16 anni ha deciso di lasciare gli studi per concentrarsi sul suo obiettivo. Una scelta importante, seguita da anni di gavetta e dalle prime occasioni per farsi ascoltare. Internet ha accelerato il processo e le sue interpretazioni pubblicate sui social hanno iniziato a circolare sempre di più, attirando un pubblico curioso di scoprire chi fosse quella giovanissima cantante dalla voce così riconoscibile.

Nel 2025 è arrivato l’EP Sink Now, Swim Later, mentre nel luglio 2026 Spiro ha fatto un altro passo avanti con Visitor, il suo primo album. Il disco si è spinto fino alla seconda posizione della classifica britannica e alla nona negli Stati Uniti, dando alla sua carriera una dimensione ormai internazionale.

La cantante ha conquistato gli MTV VMAs 2026

Per il suo debutto sul palco dei VMAs, Sienna Spiro ha scelto una performance elegante, costruita soprattutto intorno alla sua voce. L’attenzione è rimasta sulla musica e su quella vocalità potente che, nel giro di poco tempo, è diventata il suo tratto distintivo. In argento e circondata dai musicisti, la ventenne britannica ha cantato Great Expectation, regalando al pubblico una delle esibizioni più applaudite della serata.

Poi è arrivato il premio. Spiro era alla sua prima nomination agli MTV Video Music Awards ed è riuscita subito a trasformarla in una vittoria, aggiudicandosi il titolo di Best New Artist. Al momento di ritirare la statuetta, l’emozione era evidente: la cantante ha raccontato di non aspettarsi quel risultato e ha dedicato i suoi ringraziamenti alle persone che l’hanno accompagnata fin qui, dalla famiglia ai collaboratori, senza dimenticare naturalmente i fan.

Del resto, il 2026 sta procedendo a ritmi notevoli. Great Expectation è rimasta per tre settimane consecutive in vetta alla classifica dei singoli nel Regno Unito e non è l’unica canzone di Spiro ad aver trovato spazio nella Top 40 britannica. Anche Die on This Hill e Pure hanno ottenuto ottimi risultati, confermando che il successo non ruota più attorno a un solo brano.

Il 2026 è soltanto l’inizio?

Il fascino della nuova stella della scena musicale brit passa anche da un’immagine molto personale. Sul palco ama giocare con suggestioni rétro e dettagli che sembrano arrivare da un’altra epoca, costruendo un’identità immediatamente riconoscibile senza perdere la freschezza dei suoi vent’anni.

E dopo i VMAs non sembra esserci molto spazio per fermarsi. A ottobre la cantante è attesa all’Austin City Limits Festival, prima di partire per una serie di concerti in Nord America che la porterà da Nashville fino a Los Angeles.

Il premio come Best New Artist fotografa quindi un momento preciso: quello in cui una promessa comincia a diventare una certezza.