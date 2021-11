Si mostra in lingerie su Instagram: sensualità da sogno

Arisa, la nuova vita riparte da se stessa: “Voglio solo amare”

“Oltre ad essere una grande cantante sei una bellissima donna”, così un fan commenta le foto di Arisa in lingerie, pubblicate sul suo profilo Instagram.

Arisa, le foto in lingerie su Instagram

Arisa, impegnata a Ballando con le Stelle, ha condiviso sulla sua pagina Instagram alcune foto conturbanti che la ritraggono vestita solo di un completo intimo color fucsia, talmente accesso da sembrare quasi rosso.

Altalene Puoi acquistare online il nuovo brano di Arisa

Nella prima immagine Arisa è ritratta dal basso verso l’alto. In primo piano la lingerie in tulle trasparente con ricamati enormi tulipani. Lei guarda languida l’obiettivo, il caschetto biondo spettinato, le sopracciglia strutturate e uno smokey eye color terra concorrono a rendere più sensuale la scena.

Nella seconda immagine invece Arisa è sdraiata sul letto, una mano nasconde il décolleté mentre s’intravede il reggicalze. Lei scrive a commento: “Come le note nei libri, i papaveri solitari, i sentieri abbandonati, gli introversi, i diversi, i perduti. @fabrizio.caramagna”. E i fan replicano: “Mamma mia che sensualità da sogno !”. “quanto sei bella.” “Splendida e molto intrigante 🙌come Sempre ❤️🔥👏”.

Arisa, di cosa parla Altalene

La cantante mostra un lato inedito di sé, quello più intrigante e sensuale, per promuovere il nuovo singolo, Altalene, che racconta di un rapporto adultero e di passione carnale (e questo basta a spiegare il tenore delle sue nuove foto). Il tema è ripreso anche nel video del brano, per la regia di Marco Gradara, dove è presente anche Vito Coppola, partner di Arisa a Ballando con le Stelle.

Intanto, passa qualche tempo, ed eccola ricomparire su Instagram con un repentino cambio di look: il caschetto si trasforma in una lunga chioma platino e Arisa sfoggia un look bondage, commentando: “E donna sia! In pace, in guerra, in avaria ma vita brulica spigliata finché avrà tempo su e giù per la Sua strada finalmente la Dea si è risvegliata“.

Ancora una volta i fan sono con lei: “Attenzione che qui qualcuno può rimanere senza fiato per l’alto contenuto di bellezza eh”. In molti si stupiscono della sua metamorfosi e qualcuno si domanda se la persona ritratta in queste foto sia la stessa di Sincerità.

Arisa, a Ballando con le Stelle e a Domenica In

Intanto, Arisa sta affrontando la sfida di Ballando con le stelle, in coppia con Vito Coppola, che le è costata anche un infortunio al piede e a suo dire una serie di tensioni col cast del programma. E il 14 novembre sarà ospite di Mara Venier a Domenica In.