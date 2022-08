Sharon Stone: “In forma alla fine dell’estate”. Il bikini irresistibile a 64 anni

Fonte: IPA Cannes 2022, Sharon Stone seduce in rosso: a 64 anni è la più bella

A 64 anni continua a far sognare i fan e a lasciare a bocca aperta i suoi follower di Instagram: Sharaon Stone ha pubblicato un selfie in costume sul suo account ufficiale, mostrandosi in tutta la sua bellezza, con un fisico impeccabile.

Sharon Stone, il bikini da togliere il fiato

Per Sharon Stone il tempo non sembra passare: l’attrice di Basic Instinct è sempre più bella, come ha mostrato nel suo ultimo post di Instagram. In questi ultimi scampoli d’estate, la Stone si sta concedendo qualche giornata di relax tra bagni al mare e tuffi in piscina e ha voluto mostrare il suo bikini coloratissimo e che mette ben in evidenza il suo fisico ancora impeccabile.

La diva di Hollywood ha compiuto lo scorso marzo 64 anni e continua a lasciare a bocca aperta i suoi fan: la meravigliosa Sharon si è scattata una foto allo specchio in costume, pronta per rilassarsi al sole. Ad accompagnare lo scatto delle parole che suonano quasi ironiche scritte da lei, visto che per noi lei è sempre semplicemente perfetta. “Perché mi rimetto sempre in forma quando finisce l’estate?”, ha scritto.

Nel giro di qualche ora l’attrice ha fatto il pieno di like e commenti dei suoi follower, che l’hanno riempita di complimenti. “Non è mai troppo tardi per essere favolosi”, ha scritto un utente, “L’estate non è mai finita quando sei così. Non indossare più vestiti”, ha commentato un altro. E c’è anche chi ha voluto ringraziare l’attrice per essersi mostrata, ancora una volta, per com’è davvero: “Hai sempre avuto un fisico naturalmente bellissimo, staresti bene anche con una busta della spazzatura addosso”, ha scherzato la sua fan, che ha aggiunto: “Continui a essere un esempio per l’empowerment femminile!”.

L’icona del cinema continua a non sbagliare un colpo e a dimostrarci che l’età è solo un numero: il tempo passa, è vero, ma il suo fascino resta sempre immutato. Basti pensare gli ultimi red carpet di cui è stata la protagonista: Sharon Stone ha oscurato tante altre dive di Hollywood grazie alla sua bellezza e al suo stile inconfondibile, e non ha mai avuto paura di osare.

Sharon Stone, il topless a 64 anni

Solo qualche settimana fa la Stone aveva condiviso con i suoi fan uno scatto a bordo piscina, nel quale si era mostrata in topless. “Imperfetta con gratitudine in un giorno perfetto”, aveva scritto a corredo della foto che la immortalava in piedi, con indosso solo gli slip verdi leopardati di un bikini, mentre il seno era semi coperto da un telo a strisce, in pendant col costume.

Anche in questo caso l’attrice è apparsa meravigliosa, sfoggiando un fisico da urlo: pancia piatta, gambe toniche e un sorriso magnifico. “Sei meravigliosa, naturalmente bella, donne della tue età si sottopongono a un intervento chirurgico per apparire belle la metà di te”, aveva scritto qualcuno.

Il post della Stone è stato molto apprezzato, come dimostra un commento di un’utente: “Accettare i nostri corpi che invecchiano è difficile. Grazie per averci mostrato che siamo belli indipendentemente dalla nostra età o da ciò che la vita ha fatto al nostro corpo. Siamo ancora belli e fantastici”.