Sharon Stone acqua e sapone con i capelli al vento: una dea a Venezia

Cannes 2021, Sharon Stone irresistibile: capello corto spettinato e tripudio di fiori

C’è poco da fare, la classe non è qualcosa che si possa acquistare e Sharon Stone ne è una lampante dimostrazione. Su Instagram ha deciso di condividere alcuni scatti che la ritraggono tra i canali di Venezia e dire che la sua bellezza illumini la Laguna sarebbe a dir poco riduttivo.

La divina Sharon ci aveva già (piacevolmente) stupito sulla Croisette, quando ha presenziato al Festival di Cannes 2021. Un grande evento con un red carpet d’eccezione, sul quale la Stone si è distinta grazie alla sua bellezza fuori dagli schemi e a una proposta di look semplicemente sbalorditivi. In quell’occasione avevamo visto la diva di Basic Instinct con un romantico abito fiorito da principessa di Dolce & Gabbana, tutto ricoperto di tulle azzurro con una lunga gonna a strascico. Poi nella serata conclusiva del Festival ci ha deliziato con un’altra creazione firmata D&G, elegantissima e total white con un prezioso corpetto d’argento (e uno spacco vertiginoso).

Ma Sharon Stone, al di là delle passerelle e dei red carpet, riesce a stupirci ogni volta per la sua naturale e fresca bellezza. Lo aveva già fatto con gli scatti in bikini giallo limone (diventato un vero cult), adesso ci riprova e ci riesce alla grande mentre si gode il tramonto in Laguna. Immancabile il taglio punk-chic biondissimo e spettinato, complice anche la brezza in barca, ma a completare il tutto è un dolcevita color panna dalle linee minimal, che mette in risalto i lineamenti senza make up.

A completare il tutto soltanto un braccialetto d’argento intorno al polso sinistro e un paio di occhiali da sole con montatura bianca, en pendant con l’outfit.

Perché sì, la splendida Sharon ci dimostra che non servono quintali di trucco per apparire al meglio e che ci si può godere un romantico tramonto in barca sfoggiando un look acqua e sapone. A 63 anni l’attrice si gode la sua vacanza italiana di fine estate, a un mese dall’annuncio alla candidatura per il SAG-AFTRA National Board, riconoscimento istituito dal sindacato americano che rappresenta circa 160mila tra attori, giornalisti, discografici, cantanti, doppiatori, influencer, modelle e altri professionisti dei media in tutto il mondo.

Una nomination dal retrogusto amaro, viste le dichiarazioni dell’attrice in merito all’ultimo anno, segnato dal Covid. Lei, come molti alti attori e lavoratori dello spettacolo, hanno dovuto superare delle difficoltà economiche spesso rinunciando ad alcuni lavori. “Stiamo cercando di mettere il cibo in tavola, stiamo cercando di mantenere le nostre case e stiamo cercando di sfamare i nostri figli, le famiglie“, aveva dichiarato la Stone, sostenendo inoltre l’importanza del vaccino sul set, per il bene e la sicurezza di tutte le maestranze.