Shakira ricoverata d’urgenza per un “problema addominale”: come sta la cantante

Attimi di paura per la popstar colombiana, attualmente impegnata in un tour mondiale che la sta portando in giro per l'America: ma a Lima, in Però, ha subito una brusca battuta d'arresto

Fonte: IPA Shakira

Problemi di salute per Shakira. La cantante colombiana, attualmente impegnata in un tour mondiale con svariate tappe in America, è stata costretta ad annullare un concerto in Perù, dove mancava da ben quattordici anni. La 48enne è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per dei forti dolori addominali. È stata la stessa artista a raccontare tutto sui social, scusandosi con i fan, che non vedevano l’ora di ammirarla sul palco, e sperando in una pronta guarigione.

Shakira in ospedale, cosa è successo alla cantante

Dopo essere arrivata a Lima lo scorso venerdì, Shakira è corsa al pronto soccorso a causa di un forte dolore addominale. A quanto pare una presunta gastrite che di fatto l’ha messa ko e l’ha costretta ad un breve ricovero. Su ordine dei medici la cantante ha cancellato il suo concerto previsto per domenica 16 febbraio. “Mi dispiace informarvi che ieri sera mi sono recata al pronto soccorso per un problema addominale e al momento sono ricoverata in ospedale”, ha scritto Shakira sui social.

“I medici che mi hanno in cura mi hanno informato che non sono in grado di tenere un concerto stasera. Sono molto dispiaciuta di non poter salire sul palco oggi. Ero così emozionata di rincontrare il mio amato pubblico peruviano. Spero di sentirmi meglio domani e di essere dimessa il prima possibile, così potrò presentare lo spettacolo che ho preparato per tutti voi. Il mio piano è di realizzare lo spettacolo il prima possibile. Il mio team e il promoter stanno già lavorando per comunicarvi una nuova data”.

Secondo la stampa locale, una volta che la notizia è diventata di dominio pubblico, molti fan si sono radunati davanti alle porte della clinica Delgado, dove Shakira è ricoverata, per mostrare affetto e sostegno.

Non è la prima volta che l’ex compagna di Gerard Piqué annulla un concerto per cause indipendenti dalla sua volontà. È accaduto, ad esempio, nell’estate del 2018 a Los Angeles, quando è stata colpita da un virus “che mi ha lasciata devastata”. Prima ancora ha dovuto fare i conti con degli imprevisti alle corde vocali.

Il tour mondiale di Shakira con tanto di comandamenti

In seguito alla rottura con l’ex calciatore del Barcellona, che tanto l’ha fatta soffrire, Shakira è tornata a fare musica. E in grande stile. Ha lanciato diverse canzoni che sono diventate hit mondiali, ha vinto un Grammy Award e ora è protagonista di un importante tour con numerose tappe.

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour è partito da San Paolo lo scorso 11 febbraio e oltre a celebrare la rinascita artistica di Shakira è anche un modo per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Ogni concerto dura circa due ore e venti minuti, con brani tratti dall’ultimo album e i più grandi successi in carriera.

Non mancano dettagli iconici, come il microfono a forma di lupo, animale in cui Shakira si identifica da tempo. Ed è sempre l’immagine di un lupo a comparire sui maxi schermi, in alcuni frangenti, mentre lei si esibisce. Durante lo show, poi, l’artista mostra anche dei dollari con sopra il suo volto.

Ma non è finita qui perché oltre alla musica, Shakira approfitta dello spettacolo anche per lanciare le sue tavole della legge: dieci comandamenti per il suo branco di lupi. Una sorta di comandamenti femministi in cui alla fine non manca un riferimento a Clara Chia Marti, l’attuale compagna di Piqué.

Tra questi comandamenti di Shakira: proteggerai e ti prenderai cura del tuo branco più di ogni altra cosa; il lupo non attacca mai, si difende; una lupa non compete mai con altre lupi, si aiutano a vicenda. E infine il più forte, riferito al tradimento dell’ex compagno: Le lupe non bramano i beni dei loro vicini. Chiaramente!