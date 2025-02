Shakira e la terribile lite con Piqué che “l’ha costretta al ricovero in ospedale”

Nel bel mezzo del suo impegnativo tour mondiale, la popstar colombiana avrebbe avuto un duro scontro con l'ex compagno e per questo è finita in ospedale

Fonte: Getty Images Shakira

Shakira e Piqué di nuovo ai ferri corti. Di recente si è vociferato di un riavvicinamento tra i due ex coniugi, che a quasi tre anni dalla chiacchierata rottura, sono tornati a parlarsi senza l’aiuto di intermediari. L’ultimo gesto di Gerard avrebbe però mandato su tutte le furie la cantante colombiana. Così tanto sulle furie che la 48enne sarebbe finita in ospedale proprio a causa della dura discussione avuta con l’ex calciatore del Barcellona, reo di averla tradita con l’attuale compagna Clara Chia Marti.

Shakira è finita in ospedale per colpa di Piqué

Nel programma tv Amor y Fuego, il giornalista e paparazzo spagnolo Jordi Martin, da sempre molto vicino all’ex coppia, ha fornito dettagli inediti sul recente ricovero di Shakira e su un’accesa discussione che la popstar avrebbe avuto con Gerard Piqué. A quanto pare Shakira sarebbe finita in ospedale per una gastrite, dovuta proprio al forte stress accumulato non solo dal tour intenso ma anche dai problemi con l’ex compagno.

“Shakira è nervosa da giorni, ha avuto una terribile discussione con Piqué”, ha rivelato Marti. L’ex difensore del Barcellona aveva accolto la richiesta della cantante di prendersi cura dei figli Milan e Sasha mentre Shakira era impegnata in tour tra Sud America, Stati Uniti e Canada. Era quindi volato a Miami, rigorosamente senza Clara Chia Marti che resta persona sgradita a Shakira, ma dopo qualche giorno insieme ai bambini è andato via.

“C’è stata una discussione molto accesa tra i due perché Piqué le ha detto: ‘Devo rispettare alcuni impegni professionali nella Kings League e non posso stare a Miami con i bambini”, ha spiegato il giornalista. Shakira avrebbe reagito con sorpresa e rabbia, chiedendo a Piqué come potesse lasciarla in quella situazione nel bel mezzo del suo tour e dopo aver dato la sua parola.

Secondo Martin, però, la risposta dell’ex giocatore sarebbe stata chiara: “Portali con te per qualche giorno, almeno in Perù “. Ma la cantante, preoccupata per l’istruzione dei suoi figli, avrebbe provato a insistere ricordando che non potevano mancare a scuola. Ma Piqué sarebbe stato irremovibile: “Cerca dei tutor e lasciali con i tutor”.

Alla fine Shakira si sarebbe arresa ma avrebbe avvisato Piqué che le spese per i tutor sarebbero state a suo carico. “Assumerò dei tutor, ma pagherai tu perché stai già infrangendo la tua parola e non stai rispettando gli accordi presi con me”, avrebbe detto, stando al racconto di Jordi Martin .

Probabile, poi, che Piqué sia andato via per salvare il suo rapporto a distanza con Clara Chia Marti, costretta a restare in Spagna su ordine di Shakira. Quest’ultima ha infatti vietato all’ex compagno, almeno per il momento, di far conoscere la nuova compagna ai bambini.

Nessuna intossicazione da ceviche per Shakira

Secondo la testimonianza di Jordi Marti, Shakira non sarebbe finita in ospedale per avvelenamento da ceviche, come spifferato da qualcuno. L’artista avrebbe infatti mangiato questo tipico piatto peruviano, a base di pesce crudo marinato nel succo di limone, la sera prima del ricovero.

“La gente pensa sempre all’ultima cosa che uno fa ma non a cosa è successo veramente. Ho sentito persone molto vicine a Shakira e non ha avuto un’intossicazione alimentare”, ha evidenziato Jordi.

Il giornalista ha ribadito che la cantante non avrebbe preso bene la situazione con Piqué e che la discussione le avrebbe causato grande dispiacere: “Mi dicono che Shakira non l’ha presa bene, che è stata una grande delusione per lei”.