Sfera Ebbasta punge Salmo sul cachet rifiutato: “Me lo sono preso senza pensarci”

Fonte: IPA Sfera Ebbasta

Rifiutare un assegno da capogiro, per di più in diretta tv? Sembra incredibile ma è proprio quello che ha fatto Salmo, che di fronte a un cachet di 1 milione di euro offerto da X Factor ha detto no, grazie. E a rendere la storia ancora più piccante ci ha pensato Sfera Ebbasta, intervenuto sui social con una frase pungente: “Io quel milione me lo sono preso”.

Salmo rifiuta 1 milione di euro da X Factor: “Non era il momento giusto”

La notizia ha dell’incredibile: Salmo ha rivelato di aver rifiutato un’offerta da ben sei zeri pur di non sedere al tavolo di X Factor. Il rapper sardo ha raccontato che, dopo aver sostenuto un provino per il talent show, aveva fatto un po’ il “difficile” alzando la richiesta fino a un milione di euro, somma a cui la produzione era pronta a dire sì.

Eppure lui ha detto no, perché “non era il momento giusto” e sentiva che rischiava di non essere se stesso in quel contesto. Salmo ha persino confessato che non voleva ritrovarsi a commuoversi in televisione di fronte ai giovani talenti, ribadendo che per lui non è mai stata una questione di soldi. Un no clamoroso al piccolo schermo, quindi, motivato più dal cuore che dal portafoglio.

Sfera Ebbasta risponde a Salmo: “Io il milly me lo sono preso”

Le dichiarazioni di Salmo non sono passate inosservate, e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato Sfera Ebbasta. Il trapper milanese, che quel ruolo di giudice a X Factor lo conosce bene (lo ha ricoperto nell’edizione 2019), ha pubblicato un commento al vetriolo sul suo profilo Threads. Senza nominare direttamente il collega, Sfera ha scritto: “Io il milly da X Factor me lo sono preso senza pensarci due volte”.

Una frase breve che dice tutto: Sfera conferma di aver accettato a suo tempo quell’ingaggio stratosferico senza farsi pregare, lanciando al contempo una frecciata niente male. Il tempismo e il tono del messaggio non lasciano dubbi: sembra proprio una risposta diretta alle scelte di Salmo.

Social impazziti per il botta e risposta tra Salmo e Sfera Ebbasta

Il botta e risposta virtuale tra i due artisti ha infiammato il dibattito online, dividendo immediatamente il pubblico in due fazioni: da una parte c’è chi applaude Salmo per la coerenza e la scelta di non “svendersi” in tv; dall’altra chi apprezza la schiettezza di Sfera nel cogliere al volo l’occasione.

Molti hanno interpretato le parole di Sfera come una stoccata polemica nei confronti di Salmo, quasi a rivendicare con orgoglio quella scelta ben remunerata, mentre altri le hanno lette come un semplice racconto di un fatto accaduto senza intenzioni bellicose.

Per ora i diretti interessati si sono limitati a questo scambio a distanza, ma la miccia è ormai accesa. E chissà, forse assisteremo a un ennesimo duello social.