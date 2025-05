Salmo, il nuovo album e il no come giudice a X Factor: “Non volevo piangere”

Fonte: IPA Salmo

Quando si pensa al rap italiano più crudo e senza fronzoli, quello che non corre alla ricerca di una hit ma di una verità incastonata tra barre taglienti, è impossibile non fare il nome di Salmo.

Il rapper, da sempre capace di presentarsi al mondo sotto varie sfaccettature senza perdere la sua identità, torna dopo un periodo di silenzio per riproporre ancora una volta la sua visione di se stesso e del mondo e, per farlo, annuncia l’uscita del suo nuovo album: Ranch.

Un progetto in cui riscopre una nuova (o forse non troppo) versione di sé e con cui racconta anche un aneddoto legato a X Factor: il momento in cui, dopo un provino e una succulenta proposta per scritturarlo come giudice, il rapper ha deciso di non accettare.

Salmo, il nuovo disco è “Ranch”

Se cerchi di essere qualcuno, prova con te stesso cantava Salmo nella sua Mic Taser nel 2016: una frase che, a distanza di anni, il cantante ha messo in pratica ancora una volta.

Salmo non è mai stato un rapper fabbrica hit, ma un artista capace di cambiare pelle senza mai snaturarsi e che, oggi, torna sulla scena dopo un periodo di silenzio con Ranch, un nuovo disco in uscita il 9 maggio 2025 e nato proprio dalla voglia di riscoprirsi, da solo, in un posto felice che ha riacceso la sua creatività e la voglia di raccontarsi.

Il disco, composto da 16 tracce e un solo feat, con Kaos, è infatti un lavoro maturo e riflessivo, ma con la sua inconfondibile cifra stilistica: “L’album è venuto fuori praticamente da solo perché in quel periodo avevo altri progetti, tra tv, un libro e una colonna sonora. Per la serie tv a cui stavo lavorando dovevo interpretare un personaggio che si isolava per affrontare i suoi demoni. Ho fatto lo stesso anche nella mia vita reale” ha spiegato il cantante.

Il luogo di nascita dell’album è la sua casa in collina in Sardegna: un posto perfetto per isolarsi dal resto del mondo, ritrovarsi e sperimentare qualcosa di nuovo, lontano da Milano. Non solo rap, ma anche cantautorato tra le tracce del nuovo disco che non vuole piegarsi alle retoriche che oggi governano il mondo discografico, ma si denuda e torna umano, crudo, consapevole di piacere molto e non piacere altrettanto.

Salmo racconta il rifiuto come giudice a “X Factor”

La volontà di disconnettersi e voler rimanere fedeli a se stessi è un filo conduttore dell’album e, in un certo senso, anche dello stesso rapper. A confermarlo un aneddoto che risale al 2019, quando Salmo aveva rifiutato un milione di euro e la proposta di diventare giudice di X Factor.

Un ruolo poi ricoperto da Sfera Ebbasta: “Feci il provino, fu divertente. Mi hanno offerto dei soldi, io ho fatto un po’ lo stronzo, sono arrivato a un milione e alla fine ho mollato tutto. Ma non era il momento giusto. Avevo appena accettato di girare la serie tv e non volevo finire in televisione a piangere. Se avessi visto un ragazzino di 19 anni cantare col cuore sarebbe successo. Per me non è mai stata una questione di soldi”.

Un no da un milione di euro, quindi, ma non per paura: per coerenza. E oggi, dopo quell’isolamento creativo che lo ha riportato al centro della sua musica, Salmo è pronto a tornare sul palco. Si riparte il 6 settembre con il Lebonski Park a Fiera Milano Live, un evento speciale che darà il via al tour nei palazzetti e poi al Salmo World Tour 2025, che lo porterà a suonare nei club in giro per il mondo.

Perché in un mondo in cui molti cercano uno spot in prima serata, lui ha scelto la collina. E da lì, con Ranch sotto braccio e le idee più chiare che mai, è pronto a spaccare tutto. Di nuovo.